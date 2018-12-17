2018-12-17T07:10:33+03:00
Звезды

Новогоднюю комедию «Ёлки последние» первыми в России увидят школьники Якутска

Новогодний подарок маленьким якутянам сделали кинокомпания Тимура Бекмамбетова «Базелевс» и правительство республики
Поделиться:
Во время предпоказа «Ёлок» на Российском кинорынке участников мероприятия приветствовал якутский Повелитель холода Чысхаан.Во время предпоказа «Ёлок» на Российском кинорынке участников мероприятия приветствовал якутский Повелитель холода Чысхаан.
Изменить размер текста:

18 декабря в столице республики состоится предпремьерный благотворительный показ фильма «Ёлки последние». Заключительную часть полюбившейся новогодней комедии первыми в стране увидят учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники коррекционных школ и домов-интернатов Якутии.

Новогодний подарок маленьким якутянам сделали кинокомпания Тимура Бекмамбетова «Bazelevs», правительство республики и Якутская республиканская киносеть.

Последняя серия киноальманаха «Ёлки Последние» станет самой трогательной, доброй и волшебной. Новелла «Сосны» расскажет про миллениала, помогающего своему отчиму сделать предложение его даме сердца.

Женя и Боря оказываются на грани расставания в киноновелле «Братья», так как первый собирается вернуться в Якутск. «Ресторан быстрого знакомства» покажет, как лыжник и сноубордист будут готовы поставить весь город с ног на голову ради улыбки девушки-красавицы.

В «Вокзале на троих» обычная девушка из Воронежа отправится в погоню за своей любовью — актёром из Москвы Комаровским, а Снегурочка из «Вредного дедушки» едет спасать одинокого, но очень ворчливого деда.

Старт показа комедии «Ёлки последние» во всех кинотеатрах страны запланирован на 27 декабря.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Российская Национальная Музыкальная Премия «Виктория» почтила память Кобзона и вернула Агутина в босоногую юность
Денис Мацуев, «Машина времени», Денис Клявер, Олег Митяев, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Светлана Лобода, Баста, и другие звезды стали триумфаторами Российской Национальной Музыкальной Премии
Новости 24
К разработке программы развития Дальнего Востока привлекут всех жителей России
В Якутии 12 предприятий банкротов должны работникам более 63 млн рублей
Новая жизнь Дальнего Востока: у региона появилась своя литературная премия
С рейса Якутск-Москва сняли 44-летнюю авиадебоширку
В зоне прилета международного аэропорта Якутск появится duty free
Всё ради лайков: блогер из Якутска угнал автобус, но перепутал газ с тормозом
В трех районах Якутии бушует метель
В Мирнинском районе Якутии сгорел многоквартирный дом, один человек пострадал
Летим в Якутию: гостям Дней Дальнего Востока в Москве предложили персональные туры
К перевозке грузов в Якутии планируют подключить беспилотники
Под Новый год авиакомпания «Якутия» ввела в расписание дополнительные рейсы
Житель Якутии ударил своего трехмесячного сына ножом в спину
Кочевые семьи Якутии обеспечат лекарствами первой необходимости
Завершена реконструкция аэропорта Тикси
Секреты бизнеса: в Якутске пройдет встреча с успешными предпринимателями
В 2019 году Якутск получит из бюджета республики 331 млн рублей
Якутяне не получат январские пенсии досрочно
На станции скорой помощи в Якутске обнаружены просроченные лекарства
Якутский Повелитель холода отправляется в новогодний тур по республике
В 19 школах Якутска объявлен карантин
В Якутске составили черный список магазинов, продающих алкоголь в обход закона
Жителю Нерюнгри продали «виртуальный» снегоход
В выходные в Якутске потеплеет до минус 22 градусов