2018-12-17T07:10:33+03:00
Звезды

Новогоднюю комедию «Ёлки последние» первыми в России увидят школьники Якутска

Новогодний подарок маленьким якутянам сделали кинокомпания Тимура Бекмамбетова «Базелевс» и правительство республики
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Во время предпоказа «Ёлок» на Российском кинорынке участников мероприятия приветствовал якутский Повелитель холода Чысхаан.Во время предпоказа «Ёлок» на Российском кинорынке участников мероприятия приветствовал якутский Повелитель холода Чысхаан.
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18 декабря в столице республики состоится предпремьерный благотворительный показ фильма «Ёлки последние». Заключительную часть полюбившейся новогодней комедии первыми в стране увидят учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники коррекционных школ и домов-интернатов Якутии.

Новогодний подарок маленьким якутянам сделали кинокомпания Тимура Бекмамбетова «Bazelevs», правительство республики и Якутская республиканская киносеть.

Последняя серия киноальманаха «Ёлки Последние» станет самой трогательной, доброй и волшебной. Новелла «Сосны» расскажет про миллениала, помогающего своему отчиму сделать предложение его даме сердца.

Женя и Боря оказываются на грани расставания в киноновелле «Братья», так как первый собирается вернуться в Якутск. «Ресторан быстрого знакомства» покажет, как лыжник и сноубордист будут готовы поставить весь город с ног на голову ради улыбки девушки-красавицы.

В «Вокзале на троих» обычная девушка из Воронежа отправится в погоню за своей любовью — актёром из Москвы Комаровским, а Снегурочка из «Вредного дедушки» едет спасать одинокого, но очень ворчливого деда.

Старт показа комедии «Ёлки последние» во всех кинотеатрах страны запланирован на 27 декабря.

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