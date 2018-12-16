2018-12-16T08:34:04+03:00
Звезды

Организаторы международного кинофестиваля в Мурманске ищут обладателей Гран-при из Якутии

При подаче заявки будущие победители забыли указать номера телефонов для обратной связи
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Фильм демонстрировался в уличном кинотеатре Мурманска под открытым небом и вызвал единодушный восторг публики.Фильм демонстрировался в уличном кинотеатре Мурманска под открытым небом и вызвал единодушный восторг публики.
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По итогам ХI международного кинофестиваля «Северный Характер» обладателем Гран-при стал якутский фильм «24 снега». Однако организаторы мероприятия не могут найти победителей – в заявки они не указали номера телефонов для обратной связи.

В рамках фестиваля, который проходил в Мурманске с 28 ноября по 2 декабря, были организованы мастер-классы режиссеров и продюсеров, творческие встречи, открытые показы в уличном кинотеатре и медиа-форум. В конкурсную программу было отобрано 82 работы.

Члены жюри, кинематографисты из пяти северных стран, единогласно присудили Гран-при фестиваля картине режиссера Михаила Барынина «24 снега». Фильм демонстрировался в уличном кинотеатре Мурманска под открытым небом и вызвал единодушный восторг публики.

Фильм «24 снега» также стал победителем фестиваля в номинации «Лучшая операторская работа».

Фильм «24 снега» также стал победителем фестиваля в номинации «Лучшая операторская работа».

«24 снега» - картина о крае, где ежегодно перекрываются рекорды низких температур, где, кажется, замёрзло всё – даже время. Здесь живёт и ведёт своё хозяйство коневод Сергей. Работает не за зарплату, а по призванию. А годы, проведённые в тундре, он исчисляет снегами…

Кроме того, «24 снега» стал победителем фестиваля в номинации «Лучшая операторская работа». Над фильмом работали Семён Аманатов, Юрий Бережнов и Михаил Кардашевский.

Международный кинофестиваль "Северный характер" проходит в Мурманской области с 2008 года. Его организует телекомпания ТВ-21 при поддержке правительства Мурманской области, компании "Норникель" и Фонда Президентских грантов.

Темой нынешнего фестиваля стало "Притяжение Севера". В центре внимания – человек, который живет на Севере, ценит его суровую красоту, творит и созидает, а также вдохновляет других на преодоление трудностей.

Ранее «24 снега» был отмечен призом Московского международного кинофестиваля за лучший фильм конкурса документального кино, а также получил премии «Ника» и «Золотой орёл» как лучший неигровой фильм.

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