В Якутии детская спортивная команда попала в ДТП по вине пьяного водителя

В Нюрбинском районе Якутии пьяный водитель «Форд Эскейп» выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ-220695, перевозивший детскую волейбольную команду. Авария произошла 15 декабря на 769 км федеральной трассы «Вилюй».

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, по которой двигался автомобиль со школьниками. Водитель УАЗа не смог избежать столкновения.

В результате ДТП пострадали двое подростков: у одного из них медики диагностировали черепно-мозговую травму, второй отделался ушибами. Травмы также получили тренер, водитель иномарки и его пассажир. Пострадавшие доставлены в Нюрбинскую Центральную районную больницу.

Как выяснилось, виновник аварии был пьян. Большего числа пострадавших удалось избежать, так как водитель и все пассажиры «санитарки» были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.