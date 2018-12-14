2018-12-14T10:35:15+03:00
Общество

Жителей Якутии готовят ко второму за год пуску ракеты с космодрома «Восточный»

В зоне падения частей ракетоносителя - пять районов республики
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Власти Якутии организуют поиск и вывоз фрагментов отделяющихся частей ракеты.Власти Якутии организуют поиск и вывоз фрагментов отделяющихся частей ракеты.
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27 декабря с космодрома «Восточный» планируется запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с двумя космическими аппаратами «Канопус-В». В зоне падения частей ракетоносителя - пять районов республики.

Запуск осуществляется в рамках Федеральной космической программы для мониторинга чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений на поверхности Земли.

Пуск ракеты запланирован на 5 часов 07 минут 18 секунд по московскому времени (11 часов 07 минут 18 секунд по якутскому времени) 27 декабря. Резервная дата – 28 декабря.

На активном участке полета «Союза-2.1а» над территорией Якутии предусматривается падение отделяющихся частей ракетоносителя. Так, вторая ступень и хвостовой отсек третьей ступени упадут на участке, затрагивающем территории Вилюйского, Верхневилюйского и Жиганского районов. Головной обтекатель ракеты – на границе Олёкминского и Алданского районов.

Власти Якутии проведут встречи с населением. Особое внимание будет уделено безопасности жителей сел. Специалисты Минэкологии республики проведут экологическое обследование указанных районов, будут организован поиск и вывоз фрагментов отделяющихся частей ракеты.

Это четвертый запуск ракеты с космодрома «Восточный» и уже второй в этом году. Первый пуск состоялся 28 апреля 2016 года, второй – 28 ноября 2017 года, третий - 1 февраля 2018 года.

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