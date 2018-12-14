2018-12-14T08:02:36+03:00
Экономика

«Полиметалл» планирует начать разработку крупных месторождений золота и серебра в Якутии

В рамках реализации этих проектов в республике будет создано около двух тысяч новых рабочих мест
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Месторождение Нежданинское – четвертое по величине месторождение золота в России.Месторождение Нежданинское – четвертое по величине месторождение золота в России.
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13 декабря Якутия и компания «Полиметалл» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Глава республики Айсен Николаев и генеральный директор предприятия Виталий Несис.

Якутия – стратегический регион, где компания реализует сразу два крупных проекта. «Полиметалл» владеет золоторудным месторождением «Нежданинское» в Томпонском районе и серебряным месторождением «Прогноз» в Верхоянском районе республики.

Планируется, что в рамках реализации двух проектов будет создано около двух тысяч новых рабочих мест. По условиям соглашения, приоритет при трудоустройстве отдается местным жителям при наличии у них соответствующих навыков и квалификации.

Предприятия компании уже сотрудничают с профильными образовательными учреждениями Якутии, включая Северо-Восточный федеральный университет и Хандыгский горно-геологический техникум.

Месторождение Нежданинское – четвертое по величине месторождение золота в России. Его запасы оцениваются в 385,7 тонн.

«Полиметалл» планирует приступить к строительству фабрики на Нежданинке уже в марте 2019 года, начать производство в 2021 году и в 2022 году вывести предприятие на полную проектную мощность.

Месторождение «Прогноз» – самое крупное неразработанное месторождение первичного серебра в России и один из лучших серебряных проектов в мире. Его запасы составляют около восьми тысяч тонн. В случае успешного прохождения в 2021 году технико-экономического обоснования запуск фабрики на «Прогнозе» ожидается в 2024 году.

«Полиметалл» заключил соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрациями тех районов Якутии, где работает компания. В 2018 году в рамках этих соглашений было инвестировано более 15 млн рублей. Благодаря компании был проведен ремонт в шести учреждениях образования, а также различные мероприятия, социальные акции и национальные праздники.

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