«Инвестируй в Якутию»: республика представила 13 инвестпроектов в рамках Дней Дальнего Востока в Москве

12 декабря Глава Якутии Айсен Николаев открыл деловую сессию «Инвестируй в Якутию». Мероприятие проходит в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Потенциальным инвесторам представили 13 инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в республике уже сегодня.

Это строительство ГОКа «Инаглинский» по добыче угля и производству угольного концентрата, канализационного коллектора №3 в Якутске, шахты «Восточная Денисовская» и обогатительной фабрики по производству угольного концентрата, а также производство сжиженного природного газа и потенциал экспорта в Северо-Восточную Азию.

В числе инвестпроектов в области нефтегазовой промышленности – производственный комплекс для переработки углеводородов в Алдане, разведка и освоение нефтегазовых участков в Западной Якутии, производство электроэнергии и сжиженных газов на базе ресурсов природного газа южного борта Лено-Анабарского прогиба, проект по освоению месторождения россыпного олова ручья Тиряхтях.

Потенциальных инвестпартнеров также ознакомили с двумя проектами в сфере лесопромышленного комплекса: «Предприятие по производству топливных гранул мощностью 25 тонн/час» и «Оптимизация и расширение производственных возможностей лесопромышленного комплекса «Алмас».

Мероприятие прошло при полном аншлаге.

- Мероприятие прошло очень удачно. Вижу большое количество инвесторов и большой интерес с их стороны. Мы намерены сделать республику открытой, благоприятной для инвестиций, и сегодняшнее мероприятие – важный шаг в этом направлении, — отметил премьер-министр Якутии Владимир Солодов.

По словам руководителя агентства инвестиционного развития региона Александра Кондрашина, республика будет активно помогать финансовым организациям «находить путь в Якутию».

- Я абсолютно доволен, был полный аншлаг, но наша задача – провести мероприятие не для галочки. Мы ждём долгосрочный результат. Сейчас проходят первые контакты с инвесторами. В Якутии есть инвестиционная повестка и есть, где зарабатывать деньги. Сейчас самое лучшее время, чтобы вкладывать в республику, — подчеркнул Кондрашин.

Сегодня Якутия обеспечивает 23% совокупного валового регионального продукта, 39% привлеченных инвестиций и 35% налоговых поступлений в федеральный бюджет от Дальнего Востока. По итогам 2017 года ВРП республики составил 914 млрд рублей.

Здесь добывается четверть всех алмазов в мире. Самый крупный субъект РФ входит в топ-10 регионов страны по инвестициям на душу населения.

По объемам внешней торговли Якутия занимает третье место на Дальнем Востоке (заключены договоры и соглашения с 52 странами), а по объемам экспорта — второе место в ДФО после Сахалинской области.