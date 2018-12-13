2018-12-13T04:15:26+03:00
Общество

Каким будет Центр детского отдыха в Якутии?

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,3 млрд рублей
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В Москве подписан меморандум по строительству ЦентраВ Москве подписан меморандум по строительству Центра
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12 декабря Правительство Якутии, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Национальный альянс туристических агентств подписали меморандум по строительству в республике Центра детского отдыха. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,3 млрд рублей.

- Мы продолжим развивать систему работы с одаренными детьми со всех районов республики. Наши дети смогут оздоравливаться, заниматься интеллектуальным самосовершенствованием, развиваться в сфере культуры и искусства. Проект может стать примером масштабирования взаимовыгодного сотрудничества частного инвестора и Якутии, - отметил председатель Правительства республики Владимир Солодов.

Центр детского отдыха будет построен в Якутске, земельный участок под застройку уже выбран. Площадь зданий объекта составит 9 тысяч квадратных метров. В составе центра будет сформирована образовательная, спортивная, медицинская и другая необходимая инфраструктура для комфортного отдыха 350 детей.

- Нас однозначно привлекает Якутия, как один из регионов-лидеров использования механизмов государственного-частного партнёрства. Новое правительство республики действительно настроено на привлечение инвестиций в регион и помогает инвестору пройти все необходимые процедуры. Все это даёт нам возможность реализовать инвестпроект строительства детского оздоровительного лагеря на территории Якутии, - прокомментировал генеральный директор Национального альянса туристических агентств Александр Кононенко.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта пообещало проекту информационную, методическую и консультативную поддержку.

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