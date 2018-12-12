2018-12-12T09:05:28+03:00
Общество

В Якутии насчитывается 584 обманутых дольщика

За год число проблемных объектов долевого строительства в регионе сократилось с 16 до 6
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В 2019 году на решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 150 млн рублей.В 2019 году на решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 150 млн рублей.Фото: ЯСИА
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11 декабря в столице республики обсудили вопросы защиты прав граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов.

По данным минстроя Якутии, в регионе насчитывается 584 обманутых дольщика. По сравнению с прошлым годом, число проблемных объектов долевого строительства в регионе сократилось с 16 до 6. Как отметил глава ведомства Павел Аргунов, также имеется семь потенциально опасных объектов.

- Перед республикой стоит задача не допустить на рынок недобросовестных застройщиков – проходимцев, которые обманывают людей и создают проблемы для региона. Мы должны помогать гражданам, которые пострадали от мошеннических действий, чтобы по мере возможности смягчить возникший негатив. Но это не означает, что республика должна за свой счет достраивать все дома. В крайних случаях мы выделяем субсидии, но они должны быть направлены на помощь пострадавшим, а не на поддержку застройщиков и завершение объектов. В 2019 году на решение проблем обманутых дольщиков будет выделено в три раза больше денег, чем в прошлом – 150 млн рублей. С учетом сложной ситуации бюджета, это очень серьезная сумма, - подчеркнул Председатель Правительства Якутии Владимир Солодов.

До 2024 года Якутия получит рекордное финансирование на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья – порядка 60 млрд рублей. В числе прочего, участникам программы переселения будут предлагать непроданные квартиры, построенные в рамках долевого строительства.

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