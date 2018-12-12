2018-12-12T05:07:19+03:00
Происшествия

В Якутии самолет Boeing-737 при взлете задел хвостом взлетно-посадочную полосу

На борту воздушного судна находились 103 пассажира, никто не пострадал
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Инцидент произошел в аэропорту Нерюнгри (Чульман) 11 декабря.Инцидент произошел в аэропорту Нерюнгри (Чульман) 11 декабря.Фото: ЯСИА
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В Якутии самолет Boeing-737 при взлете задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Инцидент произошел в аэропорту Нерюнгри (Чульман) 11 декабря.

Рейс авиакомпании «Якутия» Нерюнгри - Красноярск должен быть вылететь из Чульмана в 13:00 по местному времени. Однако, как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, «самолет Boeing-737 авиакомпании "Якутия" при взлете задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу».

На борту воздушного судна находились 103 пассажира, никто не пострадал.

В настоящее время Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку инцидента на предмет исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Аэропорт Чульман - ближайший аэропорт к городу Нерюнгри. Обслуживает регулярные пассажирские рейсы по Якутии, а также в Москву, Красноярск, Иркутск и Новосибирск.

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Никто из пассажиров не пострадал, но воздушная гавань после инцидента временно закрыта, рейсы перенаправляются на запасной аэродром (подробности)

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