Авиакомпания «Якутия» открыла продажу субсидированных билетов на 2019 год

Авиакомпания «Якутия» объявляет об открытии продажи авиабилетов по субсидированным тарифам на 2019 год. Купить билет по одному из 16 направлений можно с 11 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года.

Полеты будут выполняться с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Воспользоваться льготными тарифами могут молодежь до 23 лет, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, инвалиды 1-й группы сопровождающие их граждане, инвалиды с детства 2-й и 3-й группы, граждане, сопровождающие детей-инвалидов и члены многодетных семей.

В рамках программы субсидированных перевозок авиакомпания «Якутия» летает из Якутска во Владивосток (билет в одну сторону стоит 6400 рублей), Екатеринбург (6000 рублей), Иркутск, Хабаровск и Южно-Сахалинск (2500 рублей), Красноярск и Новосибирск (5500 рублей), Сочи (7800 рублей), Москву и Санкт-Петербург (7000 рублей).

Субсидированные билеты можно приобрести на рейсы авиакомпании из Нерюнгри в Москву и Новосибирск (7100 и 6000 рублей соответственно), а также из Анадыря в Хабаровск (6000 рублей), Владивосток-Магадан (3000 рублей), Певек-Москва (9000 рублей) и Южно-Сахалинск-Хабаровск (1000 рублей). Цена указана за перелет одного пассажира в одном направлении.

Детям до 2 лет – бесплатно (без предоставления отдельного места). Дети с 2 до 12 лет – скидка 25% от льготного тарифа (с предоставлением отдельного места).

Оформление субсидированного билета с открытой датой не допускается. Места предоставляются в экономическом классе, их количество ограничено. Приобретая билет по субсидированным маршрутам, пассажир должен предъявить документ, подтверждающий его право на льготу.

Для членов многодетных семей, которые были включены в число льготников в ноябре 2018 года, это справка установленного образца или удостоверение многодетной семьи, выданные Управлением социальной защиты населения.