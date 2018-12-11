2018-12-11T10:26:08+03:00
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IT-стартап из Якутии выходит на рынок Бразилии и Эквадора

В Эквадоре была успешно апробирована технология общенационального старта в 14 крупнейших городах страны
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Сейчас inDriver работает в 13 странах мира.Сейчас inDriver работает в 13 странах мира.
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Крупный российский сервис заказа такси inDriver объявил о выходе на рынок Бразилии и Эквадора.

Первым городом Бразилии, где начал работать сервис, стал Жуан-Песоа, столица штата Параиба. В Эквадоре inDriver стартовал в 14 крупнейших городах страны, включая Кито и Гуаякиль.

В начале декабря компания запустила сервис в Нью-Йорке. Сейчас inDriver работает в 13 странах мира: США, России, Бразилии, Эквадоре, Мексике, Колумбии, Чили, Перу, Гватемале, Сальвадоре, Танзании, Казахстане и Узбекистане.

По словам генерального директора компании Арсена Томского, за последние полгода сервис начал работу в 50 городах восьми стран Центральной и Южной Америки. В ряде городов inDriver уже сумел стать сервисом номер один по количеству поездок, обойдя Uber. В Эквадоре была успешно апробирована технология общенационального старта, когда сервис одновременно начинает работу во всех крупнейших городах страны.

InDriver работает по модели быстрых сделок: пассажир называет цену, которую готов заплатить за поездку, водители могут ее принять или предложить свою.

По оценкам UBS, в 2017 году сервис входил в топ-10 крупнейших приложений заказа такси в России. В июле 2018 года самый успешный якутский IT-стартап перенес свою штаб-квартиру в Нью-Йорк.

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