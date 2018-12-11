2018-12-11T03:08:31+03:00
Политика

Глава МИД России поддержал сотрудничество Якутии с азиатскими странами

Айсен Николаев: "Уверен, что дальнейшая совместная работа республики и МИД будет успешной и плодотворной"
Поделиться:
Стороны обсудили совместные планы по организации мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете.Стороны обсудили совместные планы по организации мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете.
Изменить размер текста:

11 декабря состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой Якутии Айсеном Николаевым. Одной из тем разговора стали приоритетные для республики направления международного сотрудничества.

Стороны обсудили совместные планы по организации мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

- Сергей Лавров отметил и поддержал нашу работу с японскими, корейскими и китайскими партнерами. Отдельно проговорили дальнейшие планы сотрудничества республики с Министерством иностранных дел РФ по организации и проведению международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут в феврале 2019 года в Южно-Сахалинске, в 2020 году в Улан-Баторе и в 2024 году в Якутске. Сергей Лавров выразил поддержку многим нашим предложениям, так что я уверен, что дальнейшая совместная работа республики и МИД в русле укрепления международных связей России будет успешной и плодотворной, - написал Айсен Николаев в своем Instagram.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Два "Белых лебедя" присели на берегу Карибского моря: В Минобороны сообщили о приземлении Ту-160 в Венесуэле
В торжественных мероприятиях по встрече российских экипажей ракетоносцев Ту-160 ВКС России принял участие Министр обороны Венесуэлы генерал Владимир Падрино Лопес
Юристы, политтехнологи и ученые встретились за "круглым столом" в РАНХиГС в преддверии 25-летия Конституции
В конференции принял участие один из авторов основного закона Сергей Шахрай, который выступил с лекцией на тему "Станет ли 25-летний юбилей последним в жизни действующей Конституции?" [видео]
Новости 24
Якутские детские журналы «Чуораанчык» и «Колокольчик» получат допфинансирование
Рынок труда Якутии защитят от засилья иностранцев
В Якутии будут судить мошенников, поставивших обналичивание маткапитала на поток
В Якутск прибыл первый после перерыва рейс «Аэрофлота» из Москвы
Технопарк «Якутия» ищет резидентов
«За умение видеть в малом большое»: якутский фильм «Царь-птица» отметили на кинофестивале «Arctic оpen»
У виновника серьезного ДТП в Якутске произошло массивное кровоизлияние в мозг
В Якутии открыты еще две ледовые переправы через Лену
В Якутске обсудят изменение схем движения автобусов и переименование остановок
Двое четырехлетних детей стали жертвами пожара в Якутии
В алмазный край зовут рублем: прибывшие в Якутию специалисты получили материальную помощь
Полмиллиона за лояльность: экс-директор одного из госпредприятий Якутии пойдет под суд за взятку
Одно из старейших сел Якутии получит «второе дыхание»
Французы снимают фильм о ледокольных перевозках в Якутии
В Якутии два народных избранника лишились мандатов, не предоставив сведений о доходах