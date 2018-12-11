2018-12-11T03:08:31+03:00
Политика

Глава МИД России поддержал сотрудничество Якутии с азиатскими странами

Айсен Николаев: "Уверен, что дальнейшая совместная работа республики и МИД будет успешной и плодотворной"
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Стороны обсудили совместные планы по организации мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете.Стороны обсудили совместные планы по организации мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете.
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11 декабря состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой Якутии Айсеном Николаевым. Одной из тем разговора стали приоритетные для республики направления международного сотрудничества.

Стороны обсудили совместные планы по организации мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

- Сергей Лавров отметил и поддержал нашу работу с японскими, корейскими и китайскими партнерами. Отдельно проговорили дальнейшие планы сотрудничества республики с Министерством иностранных дел РФ по организации и проведению международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут в феврале 2019 года в Южно-Сахалинске, в 2020 году в Улан-Баторе и в 2024 году в Якутске. Сергей Лавров выразил поддержку многим нашим предложениям, так что я уверен, что дальнейшая совместная работа республики и МИД в русле укрепления международных связей России будет успешной и плодотворной, - написал Айсен Николаев в своем Instagram.

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