2018-12-10T10:43:34+03:00
Общество

Многодетные отцы-якутяне смогут купить субсидированные билеты в центральные регионы страны

В Якутии проживает более 26 тысяч многодетных семей
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Многодетным отцам нужно обратиться за справкой в Управление соцзащиты по месту жительства.Многодетным отцам нужно обратиться за справкой в Управление соцзащиты по месту жительства.Фото: ЯСИА
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Многодетные отцы-якутяне смогут купить субсидированные билеты в центральные регионы страны, предъявив соответствующую справку. Новые условия предоставления льготы доведены до сведения авиакомпаний.

Члены многодетный семей вошли в число граждан, имеющих право на покупку авиабилетов по субсидируемым тарифам, в ноябре 2018 года. Подтвердить статус новой категории льготников предлагалось с помощью удостоверения многодетной семьи или иных подтверждающих документов.

Однако на практике соответствующий нагрудный знак и удостоверение выдаются одному из родителей: матери или отцу многодетной семьи, если дети воспитываются только отцом.

Решение проблемы нашли в Министерства труда Якутии. Приказом ведомства от 5 декабря 2018 года разрешено производить оформление льготных билетов для отца многодетной семьи на основании справки.

Для получения документа необходимо написать заявление в Управление соцзащиты по месту жительства и приложить к нему копии паспортов обоих родителей, свидетельств о рождении детей и свидетельства о браке. Полученную справку установленной формы необходимо предъявить при покупке авиабилетов по специальному тарифу в агентстве.

Авиакомпании, осуществляющие авиаперевозки на территории республики, проинформированы о новых условиях предоставления льгот, подчеркнули в ведомстве.

В Якутии многодетной семьей является семья, имеющая трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет. По данным на 1 июля 2018 года, в Якутии проживает 26174 многодетных семьи, в том числе с тремя детьми - 18485, с четырьмя детьми - 4666, с пятью и более – 3023 семьи.

В ведомстве напоминают, что удостоверение многодетной семьи утрачивает силу при достижении старшим ребенком 18 лет, если в семье остаются менее трех несовершеннолетних детей.

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