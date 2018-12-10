2018-12-10T10:43:34+03:00
Общество

Многодетные отцы-якутяне смогут купить субсидированные билеты в центральные регионы страны

В Якутии проживает более 26 тысяч многодетных семей
Поделиться:
Многодетным отцам нужно обратиться за справкой в Управление соцзащиты по месту жительства.Многодетным отцам нужно обратиться за справкой в Управление соцзащиты по месту жительства.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Многодетные отцы-якутяне смогут купить субсидированные билеты в центральные регионы страны, предъявив соответствующую справку. Новые условия предоставления льготы доведены до сведения авиакомпаний.

Члены многодетный семей вошли в число граждан, имеющих право на покупку авиабилетов по субсидируемым тарифам, в ноябре 2018 года. Подтвердить статус новой категории льготников предлагалось с помощью удостоверения многодетной семьи или иных подтверждающих документов.

Однако на практике соответствующий нагрудный знак и удостоверение выдаются одному из родителей: матери или отцу многодетной семьи, если дети воспитываются только отцом.

Решение проблемы нашли в Министерства труда Якутии. Приказом ведомства от 5 декабря 2018 года разрешено производить оформление льготных билетов для отца многодетной семьи на основании справки.

Для получения документа необходимо написать заявление в Управление соцзащиты по месту жительства и приложить к нему копии паспортов обоих родителей, свидетельств о рождении детей и свидетельства о браке. Полученную справку установленной формы необходимо предъявить при покупке авиабилетов по специальному тарифу в агентстве.

Авиакомпании, осуществляющие авиаперевозки на территории республики, проинформированы о новых условиях предоставления льгот, подчеркнули в ведомстве.

В Якутии многодетной семьей является семья, имеющая трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет. По данным на 1 июля 2018 года, в Якутии проживает 26174 многодетных семьи, в том числе с тремя детьми - 18485, с четырьмя детьми - 4666, с пятью и более – 3023 семьи.

В ведомстве напоминают, что удостоверение многодетной семьи утрачивает силу при достижении старшим ребенком 18 лет, если в семье остаются менее трех несовершеннолетних детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Билеты на субсидированные рейсы можно будет приобрести во второй половине декабря

В настоящее время идет согласование маршрутных заявок авиакомпаний и заключение соглашений с Росавиацией (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
У виновника серьезного ДТП в Якутске произошло массивное кровоизлияние в мозг
В Якутии открыты еще две ледовые переправы через Лену
В Якутске обсудят изменение схем движения автобусов и переименование остановок
Двое четырехлетних детей стали жертвами пожара в Якутии
В алмазный край зовут рублем: прибывшие в Якутию специалисты получили материальную помощь
Полмиллиона за лояльность: экс-директор одного из госпредприятий Якутии пойдет под суд за взятку
Одно из старейших сел Якутии получит «второе дыхание»
Французы снимают фильм о ледокольных перевозках в Якутии
В Якутии два народных избранника лишились мандатов, не предоставив сведений о доходах
В центре Якутска КАМАЗ снес ограждение и протаранил малолитражку
Дороги Якутии стали немного безопаснее
Айсен Николаев – в тройке лидеров рейтинга губернаторов Дальнего Востока
На «Елке добра» в Якутске собрано более двухсот подарков
В Якутии зафиксировано 18 мест концентрации ДТП
Автозимники в Якутии планируется открыть на 15-20 дней раньше
Жительница Санкт-Петербурга получила условный срок за мошенничество с землей в Якутске
В Якутии определен перечень социально значимых маршрутов субсидированных авиарейсов
Экс-министр здравоохранения Якутии возглавил минздрав Карелии
Проект «Великие имена России» может получить в Якутии вторую жизнь
Игроман из Якутска обчистил сейф турфирмы и спустил полмиллиона в тотализаторе
В Якутии построят фабрику по переработке серебро-полиметаллической руды
Вода для Майи: как дальневосточный гектар помог решить проблему якутского села
Шоколад с морской капустой и якутский мед: на Дальневосточной ярмарке устроили День блогера
Якутские следователи выясняют обстоятельства пожара, в котором пострадали двое детей
Судебные приставы Якутии проведут день приема граждан
В 2019 году на поддержку многодетных семей Якутии выделят беспрецедентную сумму
До конца года более 120 детей-сирот получат квартиры в Якутске
В Якутске создан важный для обманутых дольщиков прецедент
Центр медицины катастроф Якутии получил два современных реанимобиля