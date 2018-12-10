2018-12-10T03:25:24+03:00
Общество

Билеты на субсидированные рейсы можно будет приобрести во второй половине декабря

В настоящее время идет согласование маршрутных заявок авиакомпаний и заключение соглашений с Росавиацией
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В 2018 году авиакомпании продали 444 тысячи субсидированных билетов на Дальний Восток и обратно.В 2018 году авиакомпании продали 444 тысячи субсидированных билетов на Дальний Восток и обратно.Фото: ЯСИА
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Субсидированные билеты на рейсы, связывающие Дальний Восток и центральную часть России, можно будет приобрести ориентировочно со второй половины декабря.

В настоящее время идет согласование маршрутных заявок авиакомпаний и заключение соглашений с Росавиацией. После их заключения билеты по субсидируемым тарифам поступят в продажу.

В ноябре Правительство России изменило правила субсидирования авиаперевозок для Дальнего Востока. Перечень субсидируемых маршрутов расширен с 57 до 125, летать по ним теперь можно круглый год - ранее субсидировались перевозки в период с 1 марта по 1 декабря.

В число граждан, которые могут воспользоваться льготными билетами, вошли многодетные семьи. Также купить билет по специальным тарифам в экономическом классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.

Полёты по спецтарифам в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград выполняют 13 авиакомпаний: «Аэрофлот», «Ред Вингс», «Уральские авиалинии», «АЛРОСА», «Сибирь», «Ижавиа», «АЗИМУТ», «Якутия», «НордСтар», «Нордавиа», «ЮТэйр», «Северный ветер» и «ИрАэро».

В 2018 году, по данным Росавиации, авиаперевозчики продали 444 тысячи субсидированных билетов на Дальний Восток и обратно.

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