2018-12-07T13:32:01+03:00
Происшествия

В Якутии четверо заключенных зашили себе рты и объявили голодовку

Колонию посетили представители прокуратуры и уполномоченный по правам человека
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Как пояснили в УФСИН, жалобы осуждённых на плохие условия содержания не соответствуют действительности.Как пояснили в УФСИН, жалобы осуждённых на плохие условия содержания не соответствуют действительности.Фото: "КП" Архив
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Четверо заключенных исправительной колонии №1, расположенной в Якутске, зашили себе рты и объявили голодовку в знак протеста против плохих условий содержания. Сообщение об этом было распространено в социальных сетях.

Пресс-служба УФСИН по Якутии подтвердила, что 5 декабря в исправительной колонии №1 четверо осуждённых, находящихся в штрафном изоляторе, совершили акт членовредительства.

По словам представителей ведомства, повреждения, нанесённые осуждёнными, не представляют опасности для их жизни и здоровья. Вскоре трое из них отказались от своих требований.

На следующий день, 6 декабря, в исправительной колонии №1 девять заключенных, помещенные в штрафной изолятор, отказались от приема пищи.

По приглашению ведомства исправительное учреждение посетили представители прокуратуры, уполномоченный по правам человека в Якутии Сардана Гурьева и члены Общественной наблюдательной комиссии региона.

Как пояснили в УФСИН, жалобы осуждённых на плохие условия содержания не соответствуют действительности.

- Ежедневно медицинскими работниками филиала медчасти №1 проводятся измерения температуры, результаты которых фиксируются в журнале учета. Записи журнала свидетельствуют, что температура воздуха в камерах составляет 18-22 градуса, что соответствует норме. Все осуждённые обеспечены вещевым имуществом и постельными принадлежностями в полном объеме и в соответствии с климатическими условиями. Информация об избиении сотрудниками заключённых, водворённых в штрафной изолятор исправительной колонии №1, не соответствует действительности, — заявили в Управлении ФСИН Якутии.

Материалы по ситуации в исправительной колонии №1 направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба ведомства.

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