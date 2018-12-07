2018-12-07T12:37:45+03:00
Происшествия

В Якутске задержали парочку, наводнившую город фальшивыми пятитысячными купюрами

При попытке скрыться подозреваемые сбили участкового и протащили его по дороге несколько метров
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Поддельные банкноты сбывали преимущественно в небольших магазинах на окраине Якутска.Поддельные банкноты сбывали преимущественно в небольших магазинах на окраине Якутска.
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В Якутске задержали мужчину и женщину, подозреваемых в сбыте фальшивых денег. В октябре в столице республике было зарегистрировано более 20 фактов сбыта поддельных пятитысячных купюр.

Фальшивомонетчиков удалось задержать в ноябре. Продавец одного из магазинов города сообщила о попытке покупателя расплатиться подозрительной купюрой номиналом 5000 рублей. До приезда полиции девушка задержала его разговорами. При виде прибывших стражей порядка подозреваемые – мужчина и женщина сели в машину и попытались скрыться. При этом они сбили преградившего им путь участкового, протащили его несколько метров по дороге и скрылись.

Вскоре 26-летняя женщина и ее сожитель, ранее судимый 34-летний мужчина, были задержаны. Как установило следствие, ранее подозреваемый приобрел фальшивки в одном из городов России и расплачивался ими по пути в Якутию. Оставшиеся поддельные банкноты он сбывал в Якутске, преимущественно в небольших магазинах на окраине города. Также в ходе обыска квартиры, где проживала парочка, были обнаружены и изъяты четыре медицинских шприца с гашишным маслом.

Подозреваемые, которые в настоящее время, заключены под стражу стали фигурантами сразу трех уголовных дел. Им вменяются в вину сбыт фальшивых купюр, хранение наркотиков и применение насилия в отношении представителя власти. Расследование уголовных дел продолжается.

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