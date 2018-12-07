Якутский фильм «Царь-птица» закроет Международный кинофестиваль «Arctic open»

Фильм якутского режиссера Эдуарда Новикова «Царь-птица» («Тойон Кыыл») закроет Международный кинофестиваль «Arctic open». Главное кинособытие Арктики пройдет с 6 по 9 декабря в трех городах: Архангельске, Северодвинске и Новодвинске.

В конкурсной программе будут демонстрироваться 53 игровые, короткометражные и документальные картины – лучшие образцы современного кинематографа стран Арктики и коренных народов Севера.

Картина Эдуарда Новикова также представлена в основной конкурсной программе в номинации «Полнометражное игровое кино». За победу в ней будут бороться 9 претендентов.

Решать судьбу номинантов будут директор Международного кинофестиваля «Эхо БРИКС» Евгений Айзикович, президент Евразийской Академии радио и телевидения Валерий Рузин и финский продюсер документальных и игровых фильмов Мерья Хеннеле Ритола. Председатель жюри полнометражного игрового кино - актер театров «Гоголь Центр» и «Квартет И», режиссер-постановщик церемоний «Кинотавра» Алексей Агранович.

Якутскую драму «Царь-птица» жюри конкурса отсмотрело 6 декабря, в первый день фестиваля.

Действие драмы «Царь-птица» происходит в Якутии в 1930-е годы. В глухой тайге спокойно доживают свои дни старик Микиппэр и его жена Оппуос. Коровы, охота да рыбалка — вот и весь неприхотливый быт стариков. В один прекрасный день в начале зимы к ним прилетает орел. Старик со старухой не смеют прогнать его, так как орел — священная птица. Всю зиму они подкармливают орла, чтобы тот не нападал на скот. Со временем они привыкают друг к другу. Холодным рождественским вечером орел проникает в дом и занимает почетное место в углу, на полке с иконами. С этого дня люди и птица начинают жить вместе в одном доме.

Фильм Эдуарда Новикова покажут на закрытии фестиваля 9 декабря. Представит картину художник-постановщик Саргылана Скрябина, которая расскажет зрителям о развитии якутского кинематографа.

Кинофестиваль Arctic оpen стал победителем конкурса на предоставление грантов Президента России на развитие гражданского общества, поддержан министерством культуры Архангельской области. В 2018 году проводится во второй раз.

Идея фестиваля – познакомить зрителей с достижениями кинематографистов восьми арктических стран.

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