«Подари волшебство»: полицейские Якутска перевоплотятся в Дедов Морозов и Снегурочек

В Якутске стартует ежегодная благотворительная акция «Подари волшебство». Сотрудники столичной полиции проводят ее на протяжении 13 лет.

В преддверии Нового года начался сбор сладких подарков для детей из неблагополучных семей, состоящих на профилактическом учете, находящихся в социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Ставшая уже доброй традицией акция проводится совместно с общественной палатой Якутии.

Сладкие подарки, предоставленные социальными партнерами акции, доставят адресатам сотрудники полиции, которые перевоплотятся в Дедов Морозов и Снегурочек. Каждый год эти визиты становятся большой радостью для ребятишек.

Подарить детям надежду на новогоднее чудо могут все желающие. Сбор подарков продлится до 16 декабря по адресу: Якутск, ул. Курашова, д. 24, офис 401.

Благодаря вам детей, к которым перед Новым годом заглянет добрый Дед Мороз, может стать больше.

Благотворительная акция «Подари волшебство» стартует 19 декабря в 15:00 из Государственного цирка.