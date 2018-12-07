2018-12-07T05:45:44+03:00
Общество

«Подари волшебство»: полицейские Якутска перевоплотятся в Дедов Морозов и Снегурочек

Благотворительная акция «Подари волшебство» проходит тринадцатый год подряд
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Сладкие подарки получат дети из неблагополучных семей, состоящие на профилактическом учете, находящиеся в трудной жизненной ситуации.Сладкие подарки получат дети из неблагополучных семей, состоящие на профилактическом учете, находящиеся в трудной жизненной ситуации.Фото: ЯСИА
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В Якутске стартует ежегодная благотворительная акция «Подари волшебство». Сотрудники столичной полиции проводят ее на протяжении 13 лет.

В преддверии Нового года начался сбор сладких подарков для детей из неблагополучных семей, состоящих на профилактическом учете, находящихся в социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Ставшая уже доброй традицией акция проводится совместно с общественной палатой Якутии.

Сладкие подарки, предоставленные социальными партнерами акции, доставят адресатам сотрудники полиции, которые перевоплотятся в Дедов Морозов и Снегурочек. Каждый год эти визиты становятся большой радостью для ребятишек.

Подарить детям надежду на новогоднее чудо могут все желающие. Сбор подарков продлится до 16 декабря по адресу: Якутск, ул. Курашова, д. 24, офис 401.

Благодаря вам детей, к которым перед Новым годом заглянет добрый Дед Мороз, может стать больше.

Благотворительная акция «Подари волшебство» стартует 19 декабря в 15:00 из Государственного цирка.

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