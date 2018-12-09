«Гордость Якутии»: в столице республики подвели итоги народной премии

442 номинанта и 12 лауреатов: в столице республики подвели итоги народной премии «Гордость Якутии». 9 декабря, в День Героев Отечества, заслуженные награды вручил председатель Правительства Якутии Владимир Солодов.

Старт первой всенародной премии «Гордость Якутии» был объявлен 27 сентября 2017 года. Масштабный республиканский проект в формате народного голосования охватил все 34 района республики и два городских округа.

Победителей в 12 номинациях выбирали жители Якутии - с октября 2017 года по август 2018 года за них проголосовали около трехсот тысяч человек. Рекорд был установлен в номинации «Врач», в которой по итогам отборочного и финального голосования было отдано более 97 тысяч голосов.

В номинации «Учитель» нагрудным знаком «Гордость Якутии» награжден учитель физкультуры Чурапчинской средней школы Владислав Кривошапкин. В номинации «Молодежный лидер» отмечен специалист республиканского Центра по работе с волонтерами Артём Иванов.

В номинации «Труженик села» отмечена доярка Аграфена Сутакова из Амгинского района.Фото: ЯСИА

Лауреатом премии в номинации «Врач» стал заведующий травматологическим отделением Республиканской больницы №2 города Якутска Степан Тордуин. В номинации «Деятель культуры» - преподаватель хореографии из Сунтарского района Августа Клакинова.

В номинации «Предприниматель» победу одержал Руслан Федотов из Мегино-Кангаласского района. В номинации «Человек труда» нагрудным знаком «Гордость Якутии» награжден электромонтер Амгинского РЭС Михаил Лазарев.

В номинации «Спортсмен» отмечен борец вольного стиля Егор Пономарев.

Лауреатом премии в номинации «Народный мастер» стал кузнец Николай Степанов из Вилюйского района. В номинации «Научный деятель» победу одержал замдиректора по науке Якутского научного центра комплексных медицинских проблем Константин Степанов.

В номинации «Труженик села» отмечена доярка Аграфена Сутакова из Амгинского района. Нагрудным знаком «Гордость Якутии» в номинации «Доброволец» награжден меценат Владислав Соловьев из Намского района. Победителем в номинации «Новатор» стал инженер-строитель Василий Рева из Нерюнгринского района.

- Премия «Гордость Якутии» – это признание людей, труд которых в обычной жизни часто воспринимается как должный: врачи, учителя, труженики села, деятели культуры. Ваш труд достоин самого глубокого уважения. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто принимал участие в конкурсе. Горжусь, что у нас есть такие примеры для молодежи. На ваших примерах воспитывается гордость за наш народ, за нашу страну. Укрепляется вера в её будущее, любовь к родной земле, - отметил Владимир Солодов.

Трое школьников отмечены знаком "За смелость, храбрость и героизм" и медалью "Герой нашего времени. Дети-герои Республики Саха (Якутия)".Фото: ЯСИА

Также нагрудным знаком «Гордость Якутии» и спецпризом от информационного холдинга «Сахамедиа» награжден доброволец Антон Васильев. Знаком "За смелость, храбрость и героизм" и медалью "Герой нашего времени. Дети-герои Республики Саха (Якутия)" награждены 6-классник Национальной политехнической школы №2 Харысхан Хобров, 10-классница Бердигестяхской средней школы Алена Максимова и 7-классник Бетюнской средней школы Алмаз Буслаев, спасшие утопающих.

Организатор премии – республиканский издательский холдинг «Сахамедиа», в состав которого входят газеты «Якутия» и «Саха Сирэ», информагентство YSIA.RU, сайты Edersaas.ru и Ulus.media.

В 2019 году мы узнаем новые имена лауреатов премии «Гордость Якутии».

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