2018-12-06T10:15:08+03:00
Происшествия

Электроснабжение двух поселков в Якутии восстановлено

3800 человек остались без света в 30-градусный мороз
Поделиться:
На восстановление электроснабжения населенных пунктов потребовалось 4 часа.На восстановление электроснабжения населенных пунктов потребовалось 4 часа.
Изменить размер текста:

6 декабря отключилась высоковольтная линия «Аркагалинская ГРЭСНера-Новая». Без света в 30-градусный мороз остались 3 800 жителей поселков Усть-Нера и Терют и промпредприятия Оймяконского района Якутии.

На восстановление электроснабжения населенных пунктов потребовалось 4 часа. Поселки запитали по линии «Артык-Нера», которая находилась в плановом ремонте.

Теплоснабжение населенных пунктов не нарушалось. Больница в Усть-Нере, котельные и водозабор получали тепло и электричество от дизельгенераторов.

Поврежденная линия «АрГРЭС - Нера Новая» выведена в ремонт, сообщается на сайте Магаданэнерго.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Якутске готовят к открытию новую школу
В Якутске задержали наркосбытчицу с «синтетикой» на 5 млн рублей
Участники программы переселения соотечественников смогут получить «дальневосточные гектары»
В столице республики пройдут «Дни Сахалина в Якутии»
В поселке Черский восстановили работу котельной
В Якутии стартует новый телепроект «Правительство LIVE»
В Намском районе Якутии семеро детей-сирот праздновали новоселье в новых домах
Капитан теплохода, посадивший судно на мель в Якутии, отделался штрафом
Туман нарушил работу аэропорта Якутск
В пригороде Якутска сгорел частный дом, один человек погиб
На выплату социальных доплат к пенсиям Якутия получит 1,28 млрд рублей
Семь камер фото-видеофиксации установлены на федеральной трассе Невер-Якутск
Глава Якутии вошёл в топ-20 самых цитируемых блогеров-губернаторов
Эстафета огня игр «Дети Азии» пройдёт по центральным улицам Якутска
В Якутске может появиться второй надземный пешеходный переход
«Headliner года»: якутянка Сардана Саввина вошла в топ-5 в номинации «Культура и искусство»
К разработке программы развития Дальнего Востока привлекут всех жителей России
В Якутии 12 предприятий-банкротов должны работникам более 63 млн рублей
Новая жизнь Дальнего Востока: у региона появилась своя литературная премия