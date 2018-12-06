Электроснабжение двух поселков в Якутии восстановлено
3800 человек остались без света в 30-градусный мороз
На восстановление электроснабжения населенных пунктов потребовалось 4 часа.
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6 декабря отключилась высоковольтная линия «Аркагалинская ГРЭС – Нера-Новая». Без света в 30-градусный мороз остались 3 800 жителей поселков Усть-Нера и Терют и промпредприятия Оймяконского района Якутии.
На восстановление электроснабжения населенных пунктов потребовалось 4 часа. Поселки запитали по линии «Артык-Нера», которая находилась в плановом ремонте.
Теплоснабжение населенных пунктов не нарушалось. Больница в Усть-Нере, котельные и водозабор получали тепло и электричество от дизельгенераторов.
Поврежденная линия «АрГРЭС - Нера Новая» выведена в ремонт, сообщается на сайте Магаданэнерго.