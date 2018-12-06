Электроснабжение двух поселков в Якутии восстановлено

Город в панике: уже шесть дней в Тольятти не могут поймать маньяка с ножом, нападающего на девушек

Женщины в автомобильной столице России боятся выходить из дома, на улицы уже вышли фанаты ММА и местного хоккейного клуба: любой мужчина в коричневой куртке сразу попадает под подозрение