2018-12-06T10:15:08+03:00
Происшествия

Электроснабжение двух поселков в Якутии восстановлено

3800 человек остались без света в 30-градусный мороз
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На восстановление электроснабжения населенных пунктов потребовалось 4 часа.На восстановление электроснабжения населенных пунктов потребовалось 4 часа.
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6 декабря отключилась высоковольтная линия «Аркагалинская ГРЭСНера-Новая». Без света в 30-градусный мороз остались 3 800 жителей поселков Усть-Нера и Терют и промпредприятия Оймяконского района Якутии.

На восстановление электроснабжения населенных пунктов потребовалось 4 часа. Поселки запитали по линии «Артык-Нера», которая находилась в плановом ремонте.

Теплоснабжение населенных пунктов не нарушалось. Больница в Усть-Нере, котельные и водозабор получали тепло и электричество от дизельгенераторов.

Поврежденная линия «АрГРЭС - Нера Новая» выведена в ремонт, сообщается на сайте Магаданэнерго.

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