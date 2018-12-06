2018-12-06T05:34:41+03:00
Общество

Авиакомпания “Сибирь” возобновит прямые рейсы из Якутска в Москву

В Домодедово якутяне смогут летать ежедневно, кроме воскресенья
Поделиться:
Рейсы будут выполняться на воздушном судне повышенной вместимости Airbus A321.Рейсы будут выполняться на воздушном судне повышенной вместимости Airbus A321.
Изменить размер текста:

Авиакомпания “Сибирь” (группа компаний S7) возобновит прямые рейсы ЯкутскМосква – Якутск с февраля 2019 года. В московский Домодедово якутяне смогут летать ежедневно, кроме воскресенья.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне повышенной вместимости Airbus A321 – одном из самых крупных представителей этого семейства самолетов.

В настоящее время у S7 нет прямых рейсов до Москвы, два рейса ежедневно выполняются до Новосибирска. С появлением прямого рейса в Домодедово количество полетов в Толмачево сократится до одного.

Таким образом, до 30 марта 2019 года прямые рейсы Якутск-Москва будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Якутия», Nordwind и S7.

Ранее подобная договоренность была достигнута с авиакомпанией “Аэрофлот”, которая возобновила прямые рейсы из Москвы в столицу республики 10 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Аэрофлот" возобновит полеты в Якутск с 10 декабря

Вылеты из Москвы будут осуществляться пять дней в неделю, кроме вторника и субботы (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Владислав Шестаков: "ГИЛС сегодня ассоциируется со знаком качества в сфере производства лекарств"
Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик рассказал, как осуществляется контроль за выпуском поставляемых в Россию зарубежных препаратов, и какие нарушения наши эксперты выявляют чаще всего
Новости 24
В Якутске готовят к открытию новую школу
В Якутске задержали наркосбытчицу с «синтетикой» на 5 млн рублей
Участники программы переселения соотечественников смогут получить «дальневосточные гектары»
В столице республики пройдут «Дни Сахалина в Якутии»
В поселке Черский восстановили работу котельной
В Якутии стартует новый телепроект «Правительство LIVE»
В Намском районе Якутии семеро детей-сирот праздновали новоселье в новых домах
Капитан теплохода, посадивший судно на мель в Якутии, отделался штрафом
Туман нарушил работу аэропорта Якутск
В пригороде Якутска сгорел частный дом, один человек погиб
На выплату социальных доплат к пенсиям Якутия получит 1,28 млрд рублей
Семь камер фото-видеофиксации установлены на федеральной трассе Невер-Якутск
Глава Якутии вошёл в топ-20 самых цитируемых блогеров-губернаторов
Эстафета огня игр «Дети Азии» пройдёт по центральным улицам Якутска
В Якутске может появиться второй надземный пешеходный переход
«Headliner года»: якутянка Сардана Саввина вошла в топ-5 в номинации «Культура и искусство»
К разработке программы развития Дальнего Востока привлекут всех жителей России
В Якутии 12 предприятий-банкротов должны работникам более 63 млн рублей
Новая жизнь Дальнего Востока: у региона появилась своя литературная премия