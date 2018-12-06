Авиакомпания “Сибирь” возобновит прямые рейсы из Якутска в Москву

Авиакомпания “Сибирь” (группа компаний S7) возобновит прямые рейсы Якутск – Москва – Якутск с февраля 2019 года. В московский Домодедово якутяне смогут летать ежедневно, кроме воскресенья.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне повышенной вместимости Airbus A321 – одном из самых крупных представителей этого семейства самолетов.

В настоящее время у S7 нет прямых рейсов до Москвы, два рейса ежедневно выполняются до Новосибирска. С появлением прямого рейса в Домодедово количество полетов в Толмачево сократится до одного.

Таким образом, до 30 марта 2019 года прямые рейсы Якутск-Москва будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Якутия», Nordwind и S7.

Ранее подобная договоренность была достигнута с авиакомпанией “Аэрофлот”, которая возобновила прямые рейсы из Москвы в столицу республики 10 декабря.

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