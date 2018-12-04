Лауреатами первой всенародной премии «Гордость Якутии» стали 12 человек

10 декабря в Якутске состоится торжественная церемония награждения лауреатов премии «Гордость Якутии». Победителей в 12 номинациях проекта выбирали всем миром.

Лауреатами премии «Гордость Якутии» стали: в номинации «Учитель» - Владислав Кривошапкин из Чурапчинской школы, «Молодежный лидер» - член профсоюзного комитета ППОС СВФУ Артём Иванов, «Врач» - заведующий травматологическим отделением Республиканской больницы №2 Степан Тордуин, «Деятель культуры» - преподаватель хореографии из Сунтарского района Августа Клакинова, «Предприниматель» - владелец сети магазинов Руслан Федотов из Амгинского района, «Человек труда» - электромонтер Амгинского РЭС Михаил Лазарев, «Спортсмен» - чурапчинский вольник Егор Пономарев, «Народный мастер» - кузнец Николай Степанов из Вилюйского улуса, «Научный деятель» - замдиректора по науке Якутского научного центра комплексных медицинских проблем Константин Степанов, «Доброволец» - Владислав Соловьев из Намского района, «Труженик села» - доярка Аграфена Сутакова из Амгинского района, «Новатор» - инженер-строитель Василий Рева из Нерюнгринского района.

Старт первой всенародной премии «Гордость Якутии» был объявлен 27 сентября 2017 года. Масштабный республиканский проект охватил более 400 человек из всех 34 районов республики и двух городских округов.

За победителей в 12 номинациях активно голосовали жители Якутии - с октября 2017 года по август 2018 года за номинантов проголосовали около трехсот тысяч человек. Рекорд был установлен в номинации «Врач», в которой по итогам отборочного и финального голосования было отдано более 97 тысяч голосов.

Организатор премии – республиканский издательский холдинг «Сахамедиа», в состав которого входят газеты «Якутия» и «Саха Сирэ», информагентство YSIA.RU, сайты Edersaas.ru и Ulus.media.