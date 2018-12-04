2018-12-04T10:03:55+03:00
Общество

Благотворительность вместо корпоратива: как мэрия Якутска отметит Новый год

Сотрудники окружной администрации организуют предновогодние мероприятия в социальных учреждениях города
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«Письма счастья» получили все пять заместителей главы города.«Письма счастья» получили все пять заместителей главы города.
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Вместо новогоднего корпоративного вечера сотрудники структурных подразделений городской администрации проведут благотворительные акции в социальных учреждениях Якутска.

3 декабря на утренней планерке пять заместителей главы города получили «письма счастья». В каждом конверте было указано название одного из учреждений социальной сферы: школы-интернаты, дома престарелых и т.д.

По условиям акции «Пять шагов к Новому году» каждый заммэра и подведомственные ему структуры организует и проводит собственными силами предновогоднее мероприятие в социальном учреждении. Впоследствии эстафета добрых дел будет передана другим организациями и предприятиям города.

В начале ноября глава города Сардана Авксентьева отменила традиционный новогодний корпоратив для сотрудников мэрии Якутска в Государственном театре оперы и балета. Таким образом было сэкономлено около 1 млн рублей из муниципального бюджета.

Подведение итогов акции «Пять шагов к Новому году», а также награждение отличившихся в 2018 году сотрудников мэрии пройдет на традиционной предновогодней встрече главы города с коллективом окружной администрации.

Напомним, ранее глава Якутска Сардана Авксентьева приняла решение отказаться от показа в столице республики балета «Корсар» за 1,5 млн рублей. Организовать постановку намеревалось городское Агентство культуры и художественного образования.

Сэкономленные таким образом средства пойдут на обновление материальной базы детских школ искусств Якутска.

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