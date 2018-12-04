2018-12-04T04:37:11+03:00
Общество

Раскопай мамонта и научись делать строганину: Якутия на Дальневосточной ярмарке

За якутской рыбой выстроилась очередь
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С якутским Повелителем холода можно сфотографироваться.С якутским Повелителем холода можно сфотографироваться.
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3 декабря в Москве стартовала Дальневосточная ярмарка, где представлены 11 регионов крупнейшего федерального округа страны. Ставшее уже традиционным мероприятие проходит на Тверской площади.

В работе Дальневосточной ярмарки принимают участие 13 предпринимателей из Якутии. У торгового павильона республики сразу образовалась небольшая очередь – люди ждали начала продаж якутской рыбы.

Посетителей ярмарки ждали Повелитель холода Чысхаан и Хаарчаана, с которыми можно было сфотографироваться. Большой интерес вызвала национальная сувенирная продукция, изделия из мамонтовой кости и якутские серебряные серьги.

На Дальневосточной ярмарке, которая будет длиться всю неделю, гости экспозиций и павильонов республики смогут принять участие в квест-игре «Раскопай мамонта», побывать на мастер-классе от шеф-повара Николая Габышева, сыграть в национальные якутские игры и попробовать самый северный в мире чай. Прикоснуться к культуре народа Саха можно будет, посетив представление от национального Театра танца Якутии.

Кроме того, все желающие смогут загадать желание, привязав ленточку к ветвям священного дерева Аал Лук Маас, установленного у главного входа на Дальневосточную ярмарку – у памятника основателю Москвы Юрию Долгорукому.

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