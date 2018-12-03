Якутский дизайнер вернется на проект «Подиум»

Якутский дизайнер Юрий Лукин пробыл на проекте «Подиум» пять недель и выбыл после эфира от 15 ноября. Однако 6 декабря он снова появится в шоу в рамках выпуска, где выбывшие участники смогут взять реванш.

На съемках этого эпизода дизайнеры окажутся в Кремле. Вместе с ними за место в шоу сразятся все выбывшие участники проекта, в том числе 28-летний Юрий Лукин. «Справедливость восторжествовала», — говорит якутянин в трейлере нового выпуска программы.

В пятой серии шоу его наряд на миллион лайков члены жюри назвали вульгарным. Якутский дизайнер покинул проект вместе с модельером из Владивостока Гошей Полянским. Несколько оставшихся участников проекта назвали это решение жюри «неправедливым».

Юрий Лукин был в числе лучших с самого начала проекта. В первом выпуске, где нужно было за 3 часа сшить наряд из всего, что было в комнате, он стал победителем. На следующем этапе, когда дизайнеры шили коктейльное платье для российской певицы Александры Савельевой, якутянин был вторым.

Следующий выпуск проекта «Подиум» выйдет на телеканале «Пятница» 6 декабря.

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