В Якутии запустили всероссийскую эстафету поздравлений «С Новым годом, страна!»

В Якутии запустили эстафету поздравлений «С Новым годом, страна!». О старте всероссийской акции объявил глава республики Айсен Николаев.

- Вот уже восьмой год нам в Якутию приезжает Дед Мороз из Великого Устюга, чтобы получить от Чысхаана символ холода. Новый год – это волшебная пора, праздник, который ждет каждый житель нашей планеты. И благодаря новым технологиям у нас есть возможность донести свое поздравление до каждого уголка земного шара, стать ближе друг другу, несмотря на расстояния. Я от всей души поздравляю жителей нашей необъятной страны с наступающим Новым годом и передаю пламенный привет от всех якутян! Пусть волшебство праздника войдет в каждый дом, принося с собой радость и счастье, - написал глава Якутии.

Эстафету акции получили «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова, врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко и министр связи РФ Константин Носков.

Эстафету акции «С Новым годом, страна!» Айсен Николаев передал «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, главе благотворительного фонда «Возможно все» Ксении Безугловой, врио губернатора Приморского края Олегу Кожемяко и министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константину Носкову.

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