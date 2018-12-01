Ёлка из рыбы и другие сюрпризы конкурса «Строганина-2018»

С 2014 года в Якутии проходит гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». Гвоздем программы по традиции станет главное, что нужно попробовать, приехав в республику, - строганина.

2 декабря в столице республики пройдут традиционный конкурс «Строганина-2018» и народный конкурс «Царь рыба».

В конкурсе «Строганина-2018» примут участие 25 команд из двух человек: мужчины и женщины. Члены жюри будут оценивать скорость и качество разделки и строгания свежемороженой рыбы. В суперфинал выйдут шесть команд, одной из которых с наибольшей общей суммой баллов будет присвоено имя победителя.

В преддверии большой премьеры российской новогодней комедии «Ёлки последние», которая пройдет в Якутске 11 декабря, участники получили домашнее задание - сделать ёлку из рыбы.

Также в рамках фестиваля пройдет народный конкурс «Царь-рыба». Участники предоставляют на суд жюри самую большую рыбу.

По каждому виду (таймень, нельма, налим, карась, чир) будет выбран один победитель. Его определят члены конкурсной комиссии по длине рыбы в сантиметрах. При равной длине победит более широкая в обхвате рыба.

Стать участником этих вкусных мероприятий Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» можно 2 декабря в 12.00 в центре спортивной подготовки «Триумф». Вход свободный.