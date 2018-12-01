Аэропорт Якутска получит имя Платона Ойунского

Завершилось голосование за присвоение имен выдающихся соотечественников воздушным гаваням 47 российских городов в рамках проекта «Великие имена России». Именным станет и аэропорт Якутска.

Из десяти претендентов в шорт-лист проекта вошли имена Платона Ойунского, Валерия Кузьмина, Петра Бекетова и Михаила Николаева.

Якутян проект заинтересовал – свои голоса за присвоение имени главным воздушным воротам республики отдали 57 095 человек. Самыми активными участниками проекта «Великие имена России» стали Пенза, Минеральные воды и Симферополь, где число проголосовавших превысило 250 тысяч человек.

28 881 человек (50%) проголосовали за то, чтобы аэропорт Якутска носил имя Платона Ойунского. 26% (14 856 человек) отдали свой голос за Михаила Николаева, 18% (10 358) – за Валерия Кузьмина, 5% (3 000) – за Петра Бекетова.

Эти цифры не окончательные. Как отметили организаторы проекта, подведение итогов займет несколько дней. За это время будут обработаны анкеты, поступающие из регионов, и сведена статистика по всем платформам, на которых шло голосование.

Для ряда городов-участников это актуально – к примеру, в Белгороде и Горно-Алтайске лидеров голосования разделяет всего 1%. А в Екатеринбурге с таким минимальным разрывом идут все три кандидата. Что касается Якутска, можно уже сейчас с уверенностью сказать, что воздушная гавань столицы республики будет носить имя одного из основателей государственности республики, основоположника якутской литературы, учёного и мыслителя Платона Алексеевича Ойунского.

Победители проекта «Великие имена России» будут объявлены 4 декабря в 19.00 в эфире телеканала «Россия-1».