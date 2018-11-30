Древо жизни, рыба и повелитель холода: чем Якутия удивит москвичей?

В рамках дней Дальнего Востока в Москве крупнейший регион России представит самый известный гастрономический бренд республики – якутскую рыбу. Гости Дальневосточной ярмарки смогут приобрести свежемороженый чир и омуль, а также копченую и слабосоленую рыбу, которая водится в самой чистой реке России.

Также посетители дней Дальнего Востока попробуют самый северный в мире чай, якутский мёд, брусничное, голубичное, черносмородиновое варенье и многое другое. На ярмарке будут представлены сувениры из мамонтовой кости и национальные украшения из серебра, оберегающие от злых духов.

В фотозоне «Зима начинается с Якутии» можно будет сфотографироваться с якутскими сказочными персонажами – повелителем холода Чысхааном и зимушкой-зимой Хаарчааной.

Справа от памятника Юрию Долгорукому на Тверской будет установлен уникальный арт-объект - Аал Луук Мас, или священное древо жизни. Его украсят маленькими деревянными фигурками – символами Якутии: мамонтами, якутскими лошадьми и оленями.

В павильоне мастер-классов Якутию представит шеф-повар Николай Габышев. Он раскроет секреты приготовления саламаата с копчёной олениной и голубикой, салата «Индигирка» из нельмы и научит правильно делать строганину.

А народные мастера из Якутии продемонстрируют всем желающим искусство резьбы по мамонтовой кости и плетения из конского волоса. Детей и взрослых научат играть в якутские настольные игры «Хаамыска» (камешки) и «Хабылык» (лучинки).

Дни Дальнего Востока в Москве пройдут с 3 по 15 декабря.