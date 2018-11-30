2018-11-30T05:10:27+03:00
Общество

Древо жизни, рыба и повелитель холода: чем Якутия удивит москвичей?

Сюрпризы для гостей Дальневосточной ярмарки
Поделиться:
В фотозоне «Зима начинается с Якутии» можно будет сфотографироваться с повелителем холода Чысхааном.В фотозоне «Зима начинается с Якутии» можно будет сфотографироваться с повелителем холода Чысхааном.
Изменить размер текста:

В рамках дней Дальнего Востока в Москве крупнейший регион России представит самый известный гастрономический бренд республики – якутскую рыбу. Гости Дальневосточной ярмарки смогут приобрести свежемороженый чир и омуль, а также копченую и слабосоленую рыбу, которая водится в самой чистой реке России.

Также посетители дней Дальнего Востока попробуют самый северный в мире чай, якутский мёд, брусничное, голубичное, черносмородиновое варенье и многое другое. На ярмарке будут представлены сувениры из мамонтовой кости и национальные украшения из серебра, оберегающие от злых духов.

В фотозоне «Зима начинается с Якутии» можно будет сфотографироваться с якутскими сказочными персонажами – повелителем холода Чысхааном и зимушкой-зимой Хаарчааной.

Справа от памятника Юрию Долгорукому на Тверской будет установлен уникальный арт-объект - Аал Луук Мас, или священное древо жизни. Его украсят маленькими деревянными фигурками – символами Якутии: мамонтами, якутскими лошадьми и оленями.

В павильоне мастер-классов Якутию представит шеф-повар Николай Габышев. Он раскроет секреты приготовления саламаата с копчёной олениной и голубикой, салата «Индигирка» из нельмы и научит правильно делать строганину.

А народные мастера из Якутии продемонстрируют всем желающим искусство резьбы по мамонтовой кости и плетения из конского волоса. Детей и взрослых научат играть в якутские настольные игры «Хаамыска» (камешки) и «Хабылык» (лучинки).

Дни Дальнего Востока в Москве пройдут с 3 по 15 декабря.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Якутии неизвестные расстреляли линию электропередачи, оставив без света три села
Помочь природе: в Якутии будут восстанавливать популяцию сибирского осетра
Осужден житель Якутии, напавший с ножом на медсестер
Журналист Александр Прокопьев стал советником мэра Якутска
Якутские инженеры участвуют во всероссийском конкурсе на разработку водородного двигателя
В Якутии выберут уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера
У центра стратегических исследований Якутии – новый руководитель
Открыты три ледовых переправы через реку Вилюй в Якутии
Обстоятельства трагедии на шахте «Денисовская» изучают следователи
В Якутске издали комикс по мотивам эпоса Олонхо
«Путешествие за вкусом» начнется в Якутии
Экс-директор православной гимназии в Якутии приговорен к 17 годам заключения
В Якутске восстанавливают пострадавший при пожаре дом, где проживают более 50 человек
Шахтер, оказавшийся под завалом в шахте «Денисовская», погиб
Как будут пользоваться субсидированными билетами многодетные семьи Якутии?
В Якутске при пожаре в многоквартирном доме погибли четыре человека
В парламенте Якутии обсудят перенос «мусорной реформы»
Штаб-квартира международного центра мас-рестлинга разместится в Якутске
Неустойка на миллион: в Якутии нерадивый отец поплатился за неуплату алиментов
В рамках нацпроекта «Культура» Якутия получит более полумиллиарда рублей
В мэрию Якутска нагрянули сотрудники ФСБ
В ближайшие пять лет в Якутске будут расселены более трехсот многоквартирных домов