«Зима начинается с Якутии»: к нам едет Дед Мороз

Именно Якутия первой торжественно встречает зиму. По традиции Дед Мороз из Великого Устюга приедет в республику за символом холода в рамках фестиваля «Зима начинается в Якутии».

1 декабря в 11.00 в городском парке культуры и отдыха встретятся якутский властелин холода Чысхаан, Зима и Дед Мороз. Там Якутск официально передаст эстафету «Новогодняя столица России» Туле.

Днем сказочные персонажи посетят детишек в больницах Якутска. Маленькие пациенты получат новогодние подарки из рук главного Деда Мороза страны.

В этот же день в 17.00 на площади Орджоникидзе главные персонажи Нового года торжественно зажгут 23-метровую новогоднюю елку. Там же, на глазах у сотен жителей и гостей столицы республики, повелитель холода Чысхаан с разрешения Якутской Зимы передаст Деду Морозу из Великого Устюга символ холода. В ходе предновогоднего турне Деда Мороза символ холода объедет многие города России и в конце пути достигнет Кремлевской Ёлки в Москве.

Фестиваль «Зима начинается в Якутии» уже стал одним из главных событий наступающего сезона, заняв четвертое место в рейтинге лучших праздников зимы в России. В этом году он пройдет в столице республики в шестой раз.