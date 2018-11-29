2018-11-29T04:35:32+03:00
Происшествия

На шахте Денисовская, где произошло обрушение породы, ищут оставшегося под завалами горняка

В момент аварии в шахте находились 55 человек
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Горняки и спасатели пытаются подобраться к месту обрушения.Горняки и спасатели пытаются подобраться к месту обрушения.
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28 ноября произошло обрушение горной породы на шахте Денисовская в поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района Якутии. Под завалами на глубине 230 метров остается один человек.

В момент аварии в шахте находились 55 горняков, 34 из них — на аварийном участке. Пострадавший, судьба которого остается неизвестной, работал с комбайном, режущим уголь.

Обрушение произошло в блоке 65, на участке, где нет креплений. Как сообщили в республиканском МЧС, в настоящее время семь человек устанавливают стойки и перекрытия, чтобы подобраться к месту обрушения и начать разбор завала.

Как сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России, в настоящее время угрозы для жизни людей нет. Персонал на поверхность не выводился. Уровень вредных веществ в воздухе не превышает допустимые нормы. Работа шахты не прекращалась.

Проверку по факту обвала ведет прокуратура Нерюнгри. Будет дана оценка действиям должностных лиц по соблюдению правил техники безопасности на производстве, организации работы по охране труда и другим вопросам.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Шахта «Денисовская» – обособленное подразделение ООО «Нерюнгриуголь» (угледобывающая компания «Колмар»). Введена в эксплуатацию в 2009 году.

Ведет добычу угля подземным способом на участке «Восточный» Денисовского каменноугольного месторождения. Запасы угля марки К оцениваются в 64 млн тонн.

В сентябре 2017 года на шахте «Денисовская» 47-летнего машиниста дробильной установки насмерть придавило породой.

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