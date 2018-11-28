2018-11-28T12:24:38+03:00
Общество

Сотрудники ФСБ нагрянули с обыском в мэрию Якутска

Силовики проверяют информацию о возможных фактах хищения бюджетных средств
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В городской администрации ход оперативных мероприятий и подробности их проведения комментировать отказались.В городской администрации ход оперативных мероприятий и подробности их проведения комментировать отказались.Фото: ЯСИА
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В окружную администрацию Якутска нагрянули сотрудники ФСБ. Оперативные мероприятия прошли утром 28 ноября.

Сотрудники республиканского управления ФСБ провели выемку документов муниципального учреждения "Агентство культуры и художественного образования Якутска". Силовики проверяют информацию о возможных фактах хищения бюджетных средств, выделенных учреждению на проведение праздничных и культурных мероприятий.

В городской администрации ход оперативных мероприятий и подробности их проведения комментировать отказались. Отметили лишь, что глава Якутска Сардана Авксентьева была уведомлена об их проведении в установленном законом порядке.

Напомним, в середине ноября глава Якутска Сардана Авксентьева приняла решение отказаться от показа в столице республики балета «Корсар» за 1,5 млн рублей, который намеревалось организовать Агентство культуры и художественного образования.

«Признаюсь, я с большим уважением отношусь к творчеству Шарля Адольфа Адана и к классическому балету в целом. Однако у сферы культуры и художественного образования города, за нормальное функционирование и развитие которой в том числе отвечает указанное агентство, есть немало других животрепещущих вопросов, которые требуют внимания и ресурсов, в том числе финансовых», — сообщила Сардана Авксентьева в своем Instagram.

После беседы с главой «Агентства культуры и художественного образования» Антонидой Корякиной сэкономленные таким образом 1,5 млн рублей решено было направить на обновление материальной базы Окружного центра народного творчества, Центральной библиотечной системы и трех детских школ искусств.

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