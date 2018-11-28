Что будет с пенсиями в Якутии?

Как будет повышаться пенсионный возраст? Что изменится для граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях? Какие льготы получат многодетные матери?

27 ноября глава Пенсионного фонда Якутии Георгий Степанов дал пресс-конференцию и ответил на вопросы о самой обсуждаемой российской реформе последних лет. 1 января 2019 года вступает в силу федеральный закон №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий».

Что изменится?

Процесс повышения пенсионного возраста растянется до 2023 года. Именно тогда на заслуженный отдых начнут выходить «новые пенсионеры»: мужчины в 65, женщины – в 60 лет.

При этом жители Крайнего Севера и приравненных к нему районов сохранили льготы: мужчины станут пенсионерами в 60, женщины – в 55 лет.

Ежегодная индексация выплат неработающим пенсионерам теперь будет происходить 1 января.

Переходный период растянется на 5 лет. С 1 января 2019 года пенсионный возраст будет повышен на 6 месяцев. Скажем, если мужчине «стукнет» 55 лет 1 февраля 2019 года, он выйдет на пенсию 1 августа того же 2019 года, то есть на полгода позже. Те, кому 50-55 лет исполнится в 2020 году, выйдут на пенсию уже через полтора года. Далее возраст выхода на пенсию будет повышаться на два-три года.

Таким образом, впервые мужчина, живущий в Якутске, выйдет на пенсию в 60 лет только в 2023 году. Женщина-якутянка в полные 55 лет выйдет на пенсию также только через пять лет. Это будут женщина 1973-го и мужчина 1968 года рождения.

На женщинах с двумя и более детьми реформа не скажется

Для нескольких категорий граждан реформа ничего не изменила – в частности, это работники вредных и опасных производств: шахтеры, горняки, летчики и т.д. За них работодатель уплачивает дополнительные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Они, как и раньше, выйдут на пенсию в 45 лет (мужчины) и в 40 лет (женщины).

В республике их довольно много – 38 тысяч человек, что составляет почти 20% от общего числа работающих мужчин.

46% якутянок, мамы двух и более детей, повышения пенсионного возраста вообще не почувствуют.Фото: ЯСИА

В новом пенсионном законодательстве предусмотрен ряд льгот для семей с детьми. Так, женщины, имеющие двух и более детей, проработавшие на Крайнем Севере не менее 12 лет и имеющие страховой стаж не менее 20 лет, могут выйти на пенсию в 50 лет.

Таким образом 46% якутянок, мамы двух и более детей, повышения пенсионного возраста вообще не почувствуют. По данным переписи 2010 года, женщин предпенсионного возраста (44-49 лет), которые имеют двоих и более детей, в республике более 26 тысяч.

Также возраст выхода на пенсию не изменится для родителей детей-инвалидов. При наличии необходимого страхового стажа отцы и матери, воспитывающие ребенка-инвалида до 8 лет, выйдут на заслуженный отдых в 55 и 50 лет соответственно. При этом, как подчеркнули специалисты Пенсионного фонда республики, снижение пенсионного возраста произойдет, даже если впоследствии инвалидность с ребенка была снята или он умер. Единственное требование – минимальный страховой стаж: 15 лет для женщин, 20 лет для мужчин.

Возраст выхода на пенсию не изменится для родителей детей-инвалидов.Фото: Архив "КП"

При этом в семье с тремя детьми, один из которых инвалид, мать выйдет на пенсию в 50 лет – как женщина, родившая больше двух детей и отработавшая в условиях Крайнего Севера 12 лет. Отец семейства может воспользоваться льготой как родитель, воспитавший ребенка-инвалида до 8 лет, и выйти на заслуженный отдых в 55 лет.

По данным главы Пенсионного фонда Якутии, на сегодняшний день в республике насчитывается около семи тысяч детей-инвалидов.

Труженики села получат прибавку

Также впервые льготы получили работники сельского хозяйства. Многострадальная норма должна была заработать еще в 2015 году.

С 1 января 2019 года труженики села, отработавшие в отрасли не менее 30 лет и постоянно проживающие в сельской местности, получат прибавку к пенсии – 1333 рубля. По данным пенсионного фонда, таковых в Якутии 2882 человека.

Как отметил Георгий Степанов, последнее условие предоставления льготы весьма спорно. Свобода передвижения граждан закреплена в Конституции страны, и не секрет, что многие пенсионеры, выйдя на заслуженный отдых, переезжают в города, в лучшие условия, поближе к детям.

Пенсионеры, отработавшие в сельском хозяйстве более 30 лет, получат прибавку - 1333 рубля.Фото: ЯСИА

Также при такой формулировке за скобками реформы остаются жители городов, которые всю жизнь проработали в пригородных совхозах и колхозах. В этом случае основополагающим должен быть стаж работы в сельском хозяйстве, подчеркнул глава пенсионного фонда республики. По словам Георгия Степанова, планируется привлечь внимание народных избранников к этому вопросу.

Индексация с 1 января

В ближайшие 3 года будут повышаться пенсии неработающим пенсионерам. Индексация страховых пенсий будет проводиться независимо от уровня инфляции. Так, в 2019 году рост составит 7,05% (1200-1300 рублей), в 2020-м – 6,6%, в 2021-м – 6,3%. Ежегодная индексация выплат неработающим пенсионерам теперь будет происходить 1 января, а не 1 февраля, как было раньше.

Сегодня средний размер страховой пенсии по старости, которую получают 82% пенсионеров Якутии, составляет 19,5 тысяч рублей. Оставшиеся 18% якутян довольствуются социальной пенсией - около десяти тысяч рублей.