2018-11-28T05:50:56+03:00
Общество

Чиновник администрации Якутска, заказавший банкет за миллион рублей, уволился

Подписанные им муниципальные контракты по организации питания глава города отменила
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Вразумительного объяснения по поводу организации банкетов руководитель учреждения дать не смог.Вразумительного объяснения по поводу организации банкетов руководитель учреждения дать не смог.
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Чиновник мэрии Якутска, заказавший банкет за миллион рублей, написал заявление об увольнении. Подписанные им муниципальные контракты по организации питания глава города Сардана Авксентьева отменила 26 ноября.

Руководитель муниципального казенного учреждения «Управление делами» Максим Артемьев подписал муниципальные контракты на организацию двух банкетов для сотрудников окружной администрации на общую сумму более миллиона рублей. Помимо закупки продуктов и приготовления блюд, в эту сумму также входили «обслуживание официантами и украшение столов живыми цветами».

Эта новость "неприятно удивила" главу Якутска. Как выяснилось, чиновник таких поручений ни от мэра, ни от ее заместителей не получал, и вразумительного объяснения по поводу банкетов дать не смог.

- Если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, о которых я неоднократно говорила ранее – нам с ним не по пути, - написала на своей странице в соцсети Сардана Авксентьева.

Глава города также заявила, что неконтролируемую систему закупок надо менять и поручила финансово-экономическому блоку принять меры по усилению контроля закупок.

Рачительное использование средств городского бюджета было частью предвыборной программы Сарданы Авксентьевой. В числе способов экономии она называла «отказ от проведения инаугураций, пышных приемов и корпоративов».

Как сообщил начальник отдела по взаимодействию со СМИ Роман Мандзяк, 27 ноября руководитель МКУ «Управление делами» Максим Артемьев написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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Руководитель муниципального учреждения таких поручений ни от мэра, ни от ее заместителей не получал (подробности)

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