Награды чемпионата мира по мас-рестлингу завоевали спортсмены из 16 стран

Медали III чемпионат мира по мас-рестлингу, который прошел в Якутске 24-25 ноября, завоевали спортсмены из 16 стран мира. В соревнованиях приняли участие более 180 атлетов из 39 стран.

В медальном зачете фигурируют атлеты 16 стран: Россия, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Армения, Чехия, Венгрия, Бразилия, Литва, Азербайджан, Венгрия, Монголия, Украина, Финляндия, Словакия и США.

В общекомандном зачете первое место заняла сборная России. В активе россиян 11 медалей: десять золотых и одна бронзовая. Из 12 членов нашей сборной без наград осталась лишь Кристина Кочесокова из Кабардино-Балкарии, выступавшая в весовой категории до 85 кг.

Девять наград различного достоинства завоевали атлеты из Кыргызстана. Тройку лидеров в командном зачете замыкает команда Узбекистана с семью медалями.

Потенциальная аудитория III чемпионата мира по мас-рестлингу превысила 1 миллиард человек. По данным Национальной вещательной компании «Саха», телевизионный сигнал в течение двух соревновательных дней получали 16 каналов из России, Афганистана, Бразилии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Монголии, Таджикистана, а также международные видеоагентства.

В настоящее время мас-рестлинг – один из самых динамично развивающихся видов спорта в мире. Сегодня он объединяет более 50 стран мира: соревнования проводятся в США, Венгрии, Бразилии, Польше, Финляндии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Латвии, на Украине и в других странах.

Главная задача, которую сегодня стоит перед руководством Международной федерации мас-рестлинга — включение этого вида спорта в программу Олимпийских игр. Как заявил на церемонии закрытия чемпионата глава республики Айсен Николаев, это может произойти в течение ближайших десяти лет.

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