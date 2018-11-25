2018-11-25T17:38:08+03:00
Спорт

Сборная России – первая в командном зачете чемпионата мира по мас-рестлингу

В активе россиян 11 медалей: десять золотых и одна бронзовая.
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Также российская сборная одержала победу в категории «мастерс», где боролись опытные спортсмены старше 40 лет.Также российская сборная одержала победу в категории «мастерс», где боролись опытные спортсмены старше 40 лет.Фото: ЯСИА
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В Якутске завершился III чемпионат мира по мас-рестлингу, в котором приняли участие команды 39 стран. В общекомандном зачете первое место заняла сборная России.

В активе россиян 11 медалей: десять золотых и одна бронзовая. Девять наград различного достоинства завоевали атлеты из Кыргызстана. Тройку лидеров в командном зачете замыкает команда Узбекистана с семью медалями.

Во всех семи весовых категориях у мужчин равных российским атлетам не было. Чемпионами мира стали Евгений Юдин, Павел Черноградский, Сергей Константинов, Дьулустан Ноговицын, Дмитрий Попов, Иван Галкин и Сергей Фролкин.

Во второй день соревнований у женщин «золото» чемпионата завоевала Ирина Севрюк, «бронза» - у Татьяны Григор.

Также российская сборная одержала победу в категории «мастерс». Схватки между командами Азии, Европы, мира и России предваряли финальные встречи второго дня соревнований. В состав каждой команды вошли четверо мужчин и одна женщина – опытные спортсмены старше 40 лет.

В борьбе за победу в командном зачете между сборными России и мира наши атлеты победили со счетом 4:1.

В 2019 году кубок мира по мас-рестлингу пройдет в три этапа: в мае, августе и ноябре. Соревнования примут Азербайджан, Кыргызстан и Польша.

Где пройдет следующий, четвертый по счету чемпионат мира-2020 по мас-рестлингу, пока неизвестно. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в 2019 году.

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