2018-11-24T13:29:34+03:00
Спорт

Якутянки Наталья Черноградская и Саина Седалищева стали чемпионками мира по мас-рестлингу

Обе спортсменки победили соперниц со счетом 2:0
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В финале Наталья Черноградская уверенно победила Шафаг Маммадову из Азербайджана.В финале Наталья Черноградская уверенно победила Шафаг Маммадову из Азербайджана.Фото: Нинель Гусева
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Наталья Черноградская и Саина Седалищева из Якутии стали чемпионками мира по мас-рестлингу. Схватки за медали начались сразу после официальной церемонии открытия чемпионата в спорткомплексе «Триумф».

Чемпионкой мира среди женщин в весовой категории до 55 кг стала якутянка Наталья Черноградская. В финале она уверенно победила Шафаг Маммадову из Азербайджана со счетом 2:0.

Бронзовые медали завоевали Дильбара Иманканова (Кыргызстан) и Регина Муляшева из Узбекистана.

Еще одну медаль в копилку российской женской сборной принесла якутянка Саина Седалищева. В весовой категории до 75 кг она победила украинку Анастасию Ивченко со счетом 2:0.

Бронзовыми призерами чемпионата стали Ирина Заславская (Украина) и Мимми Кемппайнен (Финляндия).

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