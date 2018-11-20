2018-11-20T11:23:15+03:00
Общество

Якутск планирует войти в федеральную программу по рекультивации мусорного полигона

К строительству станции по переработке мусора планируют привлечь иностранных инвесторов
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Новый полигон бытовых отходов будет организован на 26 километре Вилюйского тракта.Новый полигон бытовых отходов будет организован на 26 километре Вилюйского тракта.
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В 2020 году власти Якутска планируют войти в федеральную программу по рекультивации городской свалки. Новый полигон бытовых отходов будет организован на 26 километре Вилюйского тракта.

Готовность города к переходу на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами оценила глава Якутска Сардана Авксентьева.

В настоящее время сбором и вывозом мусора занимается предприятие «Жилкомсервис», которой еженедельно вывозит на городскую свалку на 9 километре Вилюйского тракта от 10 до 20 тысяч кубометров отходов.

Еженедельно на городскую свалку вывозят от 10 до 20 тысяч кубометров отходов.

Еженедельно на городскую свалку вывозят от 10 до 20 тысяч кубометров отходов.

Площадь действующего полигона составляет более 40 гектаров, но и его мощности исчерпываются. Как отмечают коммунальщики, с каждым годом бытового мусора в городе становится все больше.

Чтобы получить на рекультивацию действующего полигона федеральные средства, необходимо подготовить проектно-сметную документацию и пройти экологическую экспертизу.

К строительству станции по переработке мусора планируют привлечь иностранных инвесторов, в частности, ведутся переговоры с японскими компаниями. Региональным оператором по вывозу мусора выступит компания «Якутскэкосети».

С 1 января 2019 года в России заработает новая система обращения с бытовыми отходами. Предполагается, что мусор будут собирать раздельно и перерабатывать.

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