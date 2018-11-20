Якутск планирует войти в федеральную программу по рекультивации мусорного полигона

В 2020 году власти Якутска планируют войти в федеральную программу по рекультивации городской свалки. Новый полигон бытовых отходов будет организован на 26 километре Вилюйского тракта.

Готовность города к переходу на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами оценила глава Якутска Сардана Авксентьева.

В настоящее время сбором и вывозом мусора занимается предприятие «Жилкомсервис», которой еженедельно вывозит на городскую свалку на 9 километре Вилюйского тракта от 10 до 20 тысяч кубометров отходов.

Еженедельно на городскую свалку вывозят от 10 до 20 тысяч кубометров отходов.

Площадь действующего полигона составляет более 40 гектаров, но и его мощности исчерпываются. Как отмечают коммунальщики, с каждым годом бытового мусора в городе становится все больше.

Чтобы получить на рекультивацию действующего полигона федеральные средства, необходимо подготовить проектно-сметную документацию и пройти экологическую экспертизу.

К строительству станции по переработке мусора планируют привлечь иностранных инвесторов, в частности, ведутся переговоры с японскими компаниями. Региональным оператором по вывозу мусора выступит компания «Якутскэкосети».

С 1 января 2019 года в России заработает новая система обращения с бытовыми отходами. Предполагается, что мусор будут собирать раздельно и перерабатывать.