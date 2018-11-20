2018-11-20T04:26:02+03:00
Общество

Технопарк «Якутия» вошел в число самых эффективных технопарков России

В национальный рейтинг вошли 38 технопарков из 22 регионов страны
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Уровень эффективности работы технопарка «Якутия» оценен как высокий.Уровень эффективности работы технопарка «Якутия» оценен как высокий.
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Ассоциация кластеров и технопарков России составила IV Национальный рейтинг технопарков России. Технопарк «Якутия» вошел в группу с высоким уровнем эффективности работы (от 100 до 109%).

В 2018 году оценивались 38 технопарков из 22 регионов страны.

Верхние строчки рейтинга заняли Московский "Техноспарк", технопарк в сфере высоких технологий в Мордовии и нанотехнологический центр "Сигма. Новосибирск". Эффективность работы этих площадок оценивается на 110%.

В группу с наивысшим уровнем эффективности также вошли столичные технопарки "Калибр", "Строгино" и "Москва", новосибирский "Академпарк", технопарк "Лидер" в Московской области, технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в Самарской области, инновационно-производственный технопарк "Идея" в Татарстане, технопарк в сфере высоких технологий "Анкудиновка" и "Саров" в Нижегородской области, Ульяновский Центр Трансфера Технологий ULNANOTECH.

В группу с высоким уровнем эффективности работы — от 100% до 109% — вошли технопарки «Слава» и «Мосгормаш» в Москве, Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия и технопарк «Якутия».

Тюменский технопарк возглавил группу с умеренно высоким уровнем эффективности работы (от 90 до 99%), а свердловский технопарк высоких технологий "Университетский" - группу площадок, имеющих достаточный уровень эффективности функционирования - от 60% до 89%.

При составлении рейтинга в расчет брались 16 показателей, в том числе инновационная активность резидентов технопарка, суммарные затраты резидентов на научные исследования, количество созданных объектов интеллектуальной собственности, совокупная выручка резидентов, удельный объем экспорта продукции, налоговые и таможенные платежи.

Ассоциация кластеров и технопарков России осуществляет оценку эффективности деятельности технопарков с 2015 года.

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