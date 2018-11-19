2018-11-19T06:56:31+03:00
Звезды

Четыре якутских фильма вошли в лонг-лист национальной премии "Золотой орел"

«Царь-птица», «Счастье», «Ганнибал» и «Замыкание» заявлены в девяти номинациях
Поделиться:
Фильм "Царь-птица" заявлен в пяти номинациях.Фильм "Царь-птица" заявлен в пяти номинациях.
Изменить размер текста:

В рекомендательный список Экспертного совета национальной кинематографической премии "Золотой орел" за 2018 год вошли три якутских фильма. В общей сложности они заявлены сразу в восьми номинациях.

Картина «Царь-птица» Эдуарда Новикова претендует на статуэтку в главной категории - "Лучший игровой фильм". В лонг-листе – 30 кандидатов, в том числе такие кинохиты года, как «Движение вверх», «Ван Гоги», «Гоголь. Вий» и «Довлатов».

"Ганнибал" - фильм о жизни лидера культовой якутской рок-группы «Хардыы» Гаврила Колесова.

"Ганнибал" - фильм о жизни лидера культовой якутской рок-группы «Хардыы» Гаврила Колесова.

В номинации «Лучший неигровой фильм» за статуэтку поборется фильм «Ганнибал» Ивана Кривогорницына. Это самая многочисленная категория по числу претендентов – в лонг-лист премии вошло 47 картин.

На "Золотого орла" за лучший короткометражный фильм претендует лента Владимира Мункуева «Дьол» («Счастье»).

В номинации «Лучшая режиссерская работа» заявлены 22 режиссера, в число которых вошел и Эдуард Новиков. Компания у него более чем достойная: Вера Глоголева, Константин Хабенский, Кирилл Серебренников, Алексей Герман-мл.

Оператор Семен Аманатов попал в соответствующую номинацию дважды – за работу над фильмами «Замыкание» и «Царь-птица». На статуэтку за «Лучшую операторскую работу» претендуют 23 человека.

Фильм Татьяны Эверстовой "Замыкание" отмечен за работу оператора и лучшую музыку к фильму.

Фильм Татьяны Эверстовой "Замыкание" отмечен за работу оператора и лучшую музыку к фильму.

Эти же две картины фигурируют в списке претендентов в номинации «Лучшая музыка к фильму». За работу над «Замыканием» номинирован Илья Зудин, за саунд-трек к «Царь-птице» выдвинут Андрей Гурьянов.

Пятой номинацией на «Золотого орла» для «Царь-птицы» стали «Лучшие визуальные эффекты». В этой категории на национальную кинематографическую премию претендует Павел Адамов.

«Золотой орел» — национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России.

В шорт-лист премии войдут по три претендента в каждой номинации и пять в номинации «Лучший игровой фильм».

Определение победителей пройдет путем тайного голосования членов Академии по специально подготовленным бюллетеням.

Церемония вручения XVII национальной кинематографической премии "Золотой орел" пройдет 26 января 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Якутский фильм "Царь-птица" получил приз Монреальского кинофестиваля

Фильм покажут во всех кинотеатрах республики с 11 сентября (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На деньги от продажи джипов мэрии в Якутске организуют социальное такси
Следователи изучают обстоятельства гибели двух человек при пожарах в Якутии
В 2019 году в Якутске будет выкуплено пять помещений под школы
В Мирнинском районе Якутии столкнулись микроавтобус и грузовик. Есть пострадавшие
«Человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет»: в Якутии пройдет День правовой помощи детям
Глава Якутска встретится с предпринимателями в формате «открытого микрофона»
Ледовую переправу Хатассы — Павловск откроют 21 ноября
В Якутске пройдет IТ-марафон «Hack-the-ICE»
Якутский онкодиспансер обрел новый «дом»
Якутский борец вольного стиля стал бронзовым призером чемпионата мира
Все живы: спасательная операция в Булунском районе завершена
В Якутии поддержат лучшие социальные проекты
В Якутии ищут людей, которых унесло в море на льдине
С начала года в Якутске ликвидированы 122 несанкционированных свалки
Российская премьера фильма «Ёлки Последние» пройдет в Якутске 11 декабря
В двух крупнейших городах Якутии - новые прокуроры
В голосовании за имя аэропорта Якутск лидирует Платон Ойунский
Церемонию открытия «Игр Манчаары» назвали лучшим спортивно-зрелищным мероприятием России
Проекты реконструкции 15 аэропортов Якутии одобрены Госэкспертизой
За концепцию «Парка будущих поколений» в Якутске возьмутся лучшие российские архитекторы
В одном из округов Якутска выявлены семь круглосуточно торгующих алкоголем пунктов общепита
К Эльгинскому месторождению угля проложат новую железную дорогу
В деле о банкротстве Якутской топливно-энергетической компании появились новые фигуранты