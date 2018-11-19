Четыре якутских фильма вошли в лонг-лист национальной премии "Золотой орел"

В рекомендательный список Экспертного совета национальной кинематографической премии "Золотой орел" за 2018 год вошли три якутских фильма. В общей сложности они заявлены сразу в восьми номинациях.

Картина «Царь-птица» Эдуарда Новикова претендует на статуэтку в главной категории - "Лучший игровой фильм". В лонг-листе – 30 кандидатов, в том числе такие кинохиты года, как «Движение вверх», «Ван Гоги», «Гоголь. Вий» и «Довлатов».

"Ганнибал" - фильм о жизни лидера культовой якутской рок-группы «Хардыы» Гаврила Колесова.

В номинации «Лучший неигровой фильм» за статуэтку поборется фильм «Ганнибал» Ивана Кривогорницына. Это самая многочисленная категория по числу претендентов – в лонг-лист премии вошло 47 картин.

На "Золотого орла" за лучший короткометражный фильм претендует лента Владимира Мункуева «Дьол» («Счастье»).

В номинации «Лучшая режиссерская работа» заявлены 22 режиссера, в число которых вошел и Эдуард Новиков. Компания у него более чем достойная: Вера Глоголева, Константин Хабенский, Кирилл Серебренников, Алексей Герман-мл.

Оператор Семен Аманатов попал в соответствующую номинацию дважды – за работу над фильмами «Замыкание» и «Царь-птица». На статуэтку за «Лучшую операторскую работу» претендуют 23 человека.

Фильм Татьяны Эверстовой "Замыкание" отмечен за работу оператора и лучшую музыку к фильму.

Эти же две картины фигурируют в списке претендентов в номинации «Лучшая музыка к фильму». За работу над «Замыканием» номинирован Илья Зудин, за саунд-трек к «Царь-птице» выдвинут Андрей Гурьянов.

Пятой номинацией на «Золотого орла» для «Царь-птицы» стали «Лучшие визуальные эффекты». В этой категории на национальную кинематографическую премию претендует Павел Адамов.

«Золотой орел» — национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России.

В шорт-лист премии войдут по три претендента в каждой номинации и пять в номинации «Лучший игровой фильм».

Определение победителей пройдет путем тайного голосования членов Академии по специально подготовленным бюллетеням.

Церемония вручения XVII национальной кинематографической премии "Золотой орел" пройдет 26 января 2019 года.

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