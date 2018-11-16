Айсен Николаев обсудил с главой Росавтодора вопросы строительства дорог в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев обсудил с руководителем Росавтодора Андреем Костюком вопросы строительства дорог в республике.

Были рассмотрены планы по дальнейшему строительству и реконструкции федеральных трасс «Вилюй», «Лена» и «Колыма» на ближайшие пять лет.

Стороны также обсудили строительство моста через Лену, который должен связать все три федеральные трассы и стать ключевым инфраструктурным узлом, открывающим сквозной транспортный коридор к Северному морскому пути.

«Я уверен, что при поддержке Федерального дорожного агентства и Министерства транспорта России мы сдвинем этот вопрос с «мёртвой точки». Наконец-то будет реализована мечта всех якутян – строительство Ленского моста», – сказал Айсен Николаев.

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