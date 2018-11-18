На поиски восьмерых человек, которых унесло в море Лаптевых, вылетел вертолет

Утром 18 ноября из Якутска в Булунский район вылетел вертолет Ми-8 с пятью сотрудниками МЧС на борту. Спасатели оснащены необходимым оборудованием для проведения поисково-спасательных работ в условиях Крайнего севера и неблагоприятных метеоусловий.

В оперативном режиме прорабатываются различные варианты скорейшей эвакуации людей.

С оленеводами, которые дрейфуют на льдине в районе Мыса Шалаурова, поддерживается регулярная связь. В последнем разговоре они сообщили, что состояние всех восьмерых удовлетворительное.

После завершения спасательной операции людей планируется доставить в ближайший населённый пункт – посёлок Нижнеянск, расположенный в 277 км от острова Большой Ляховский.

Спасательная операция должна была начаться накануне вечером, но вылет отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, 17 ноября с острова Большой Ляховский оторвало и унесло в море льдину, на которой находились 8 человек.