Субсидированные авиаперевозки на Дальний Восток стали круглогодичными

Правительство РФ расширило программу субсидирования перевозок на Дальний Восток. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В частности, документ предусматривает круглогодичное субсидирование перевозок. Ранее субсидировались перевозки, выполняемые в период с 1 марта по 1 декабря.

Перечень субсидируемых маршрутов на Дальний Восток и в обратном направлении расширен с 73 до 152. Так, в перечень субсидируемых вошли полеты из Якутска в Анапу, Владивосток, Геленджик, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Магадан, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Улан-Удэ, Хабаровск, в Читу, в Южно-Сахалинск и обратно.

Также расширено число получателей льготы. Теперь приобрести субсидируемые авиабилеты смогут члены многодетных семей.