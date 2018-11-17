2018-11-17T06:31:50+03:00
Общество

Субсидированные авиаперевозки на Дальний Восток стали круглогодичными

Расширен перечень субсидируемых маршрутов
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Теперь приобрести субсидируемые авиабилеты смогут члены многодетных семей.Теперь приобрести субсидируемые авиабилеты смогут члены многодетных семей.
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Правительство РФ расширило программу субсидирования перевозок на Дальний Восток. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В частности, документ предусматривает круглогодичное субсидирование перевозок. Ранее субсидировались перевозки, выполняемые в период с 1 марта по 1 декабря.

Перечень субсидируемых маршрутов на Дальний Восток и в обратном направлении расширен с 73 до 152. Так, в перечень субсидируемых вошли полеты из Якутска в Анапу, Владивосток, Геленджик, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Магадан, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Улан-Удэ, Хабаровск, в Читу, в Южно-Сахалинск и обратно.

Также расширено число получателей льготы. Теперь приобрести субсидируемые авиабилеты смогут члены многодетных семей.

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