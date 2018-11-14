Якутия выходит на новый уровень инвестиционной привлекательности

С 2019 года Якутия выйдет на новый уровень инвестиционной привлекательности. По словам генерального директора Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта республики Александра Кондрашина, республика планирует привлечь инвестиций на сумму более одного триллиона рублей.

Система привлечения инвестиций в республику будет перестроена. Регион планирует работать только с проектами с высоким уровнем проработанности. На сегодняшний день отобрано 83 таких проекта, общая стоимость которых оценивается в 1 трлн 174 млрд рублей. Эти цифры были озвучены на минувшем заседании коллегии министерства экономики республики.

Так, по оценке агентства, колоссальной инвестиционной емкостью обладает нефтегазовый комплекс. Отобрано восемь инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в 610 млрд рублей. В ускоренном режиме идет работа по привлечению инвестора на производство в республике горюче-смазочных материалов.

Запланированные реформы позволят максимально раскрыть колоссальный потенциал электроэнергетики Якутии. Сектор АПК, где выявлено 11 инвестиционно-привлекательных проектов, может привлечь 4,8 млрд рублей. Основные перспективы агентство связывает с рынком Китая, где проявляют большой интерес к уникальной природной продукции из якутских дикоросов.

«Золотой жилой» Александр Кондрашин назвал сектор туризма – в этой сфере выявлено восемь проектов на сумму 13,6 млрд рублей. Он привел в пример «Каменный лес» («Шилинь») в провинции Юньнань в Китае. Этот туристический объект, очень похожий на Ленские столбы, ежегодно привлекает в провинцию миллионы туристов, а нашу достопримечательность посещает всего несколько тысяч. Вопрос в инфраструктуре и логистике - в Китае она была оперативно налажена за несколько лет, хотя расстояние до объекта такое же, как в Якутии. По оценке Кондрашина, отрасль может привносить в ВВП 2-3%.

Работа по привлечению инвестиций в сфере лесной промышленности ведется уже сейчас. Речь идет о шести проектах в области заготовки и переработки леса на 3,8 млрд рублей. Есть интерес со стороны китайских инвесторов. По словам Александра Кондрашина, к концу года агентство планирует закрыть сделку.

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