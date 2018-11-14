2018-11-14T06:16:30+03:00
Экономика

В 2018 году АЛРОСА перечислит в бюджет Якутии 80 млрд рублей

По 830 млн рублей получат также восемь районов республики
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Компания - абсолютный лидер по объему налоговых отчислений в бюджет Якутии.Компания - абсолютный лидер по объему налоговых отчислений в бюджет Якутии.
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По итогам производственной деятельности АК «АЛРОСА» в 2018 году в бюджет Якутии будет направлено 80 млрд рублей. По 830 млн рублей получат также 8 районов республики в виде дивидендов.

В текущем году алмазная компания перечислит в бюджет республики 79,8 млрд рублей, в том числе 49,5 млрд рублей налоговых отчислений и 27,2 млрд дивидендов. Еще 3,1 млрд рублей в бюджет республики поступят по условиям договоров с районами, в том числе с Оленекским и Нюрбинским.

Указанный объем финансовых средств не окончательный и может увеличиться по итогам года.

Алмазодобывающая компания - абсолютный лидер по объему налоговых отчислений в бюджет Якутии.

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