В руководстве Наблюдательного совета «АЛРОСА» произошли изменения

Председателем Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" переизбран первый заместитель председателя Правительства РФ − министр финансов РФ Антон Силуанов. Соответствующее решение члены Набсовета приняли на заочном голосовании в пятницу, 9 ноября.

Первым заместителем председателя Наблюдательного совета компании избран глава Якутии Айсен Николаев. Он сменил на этой должности экс-главу республики Егора Борисова. Заместителем председателя Наблюдательного совета переизбран генеральный директор алмазной компании Сергей Иванов.

По итогам заочного голосования члены Набсовета также утвердили новые составы профильных комитетов.

Комитет по стратегическому планированию вновь возглавил заместитель Министра финансов России Алексей Моисеев. В состав комитета вошли Айсен Николаев, Сергей Иванов, первый заместитель главы Сунтарского улуса Николай Александров, министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник руководителя Росимущества Илья Елизаров, генеральный директор Целевого фонда будущих поколений Сергей Местников, председатель Правительства Якутии Владимир Солодов, генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков. В состав комитета также вошли независимые директора Мария Гордон, Дмитрий Конов и Олег Федоров.

Комитет по аудиту, как и прежде, полностью сформирован из независимых директоров. Председателем комитета избрана Мария Гордон. Также в его состав вошли Галина Макарова и Олег Федоров.

Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавила независимый директор Галина Макарова, в него также вошли Дмитрий Конов, Сергей Местников и Олег Федоров.

Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью АК "АЛРОСА".