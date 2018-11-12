Якутия может начать собственное производство топлива к 2022 году

Якутия начнет собственное производство топлива минимум через 3-4 года. Сегодня в республике нет ни одного предприятия, производящего ГСМ, и ни одной заправки крупных нефтяных компаний.

За последние полгода оптовая цена на бензин выросла почти на 10 рублей. И повышение цен будет продолжаться, так как нефть на мировом рынке дорожает, выросли акцизы на бензин.

Между тем на сегодняшний день в республике нет ни одной заправки крупных нефтяных компаний, таких как «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», с которыми может «договориться» правительство страны. Кроме того, в Якутии нет ни одного предприятия, производящего ГСМ. Поэтому республика вынуждена завозить более миллиона тонн топлива из Иркутской области и других регионов страны.

Из-за высоких цен и некачественного бензина на АЗС в республике назрела необходимость создания собственного производства топлива.

При этом, как отметил глава республики Айсен Николаев, если раньше прибыльным считалось производство с объемом до миллиона тонн, сегодня, по оценке экспертов, рентабельным может быть производство до 10 тысяч тонн топлива. Стоимость строительства заводов, рассчитанных на производство 20-30 тысяч тонн бензина в год, составляет порядка 45-50 млн долларов.

11 ноября в эфире передачи «Открытый разговор с Ил Дарханом» Айсен Николаев заявил, что финансировать организацию производства топлива в регионе будет инвестор. Якутия лишь предоставит предприятию земельный участок.

- Если инвестор начнет работу, а проект получит хорошее продвижение, завод, будь то нефтеперерабатывающий или газоперерабатывающий, заработает через три-четыре года. Эту работу мы уже начали. Надеемся, что к 2022 году будем производить в республике собственное топливо, что позволит нам регулировать цены на бензин и дизтопливо и создаст здоровую конкуренцию на рынке, — подчеркнул Айсен Николаев.

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