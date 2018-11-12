Бюджет Якутска-2019: рост зарплат бюджетников и сокращение представительских расходов

Опубликован проект бюджета Якутска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Документ внесен в Гордуму.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета столицы республики в 2019 году планируется в сумме 8 млрд 115,8 млн рублей. Собственные доходы вырастут на 520 млн рублей.

Общий объем расходов бюджета составит 8 млрд 521,6 млн рублей. Прогнозируемый дефицит – 405,8 млн.

По словам заместителя главы города по финансам и экономике Михаила Воробьева, работа над главным финансовым документом была интенсивной. Часть дополнительных расходов предусмотрена на реализацию президентских «майских указов» - это расходы на оплату труда работников культуры и образования, а также на увеличение минимального размера оплаты труда. В целом по отрасли образования увеличение составит более 600 млн рублей, по сфере культуры – более 340 млн.

- Также пришлось изыскивать дополнительные средства на ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети в 2019 году - таковы условия софинансирования по федеральной программе. В 2019 году на условиях софинансирования с республиканским бюджетом запланировано 176,1 млн рублей на ввод новых школ и детских садов. Речь идет о выкупе трех помещений под ясли и пяти зданий и помещений под школы. Примерно на четверть сокращены представительские и командировочные расходы городского бюджета. Точные цифры будут обозначены ко второму чтению бюджета. В приоритете – обеспечение 100-процентного исполнения обязательств по повышению зарплаты бюджетникам и софинансирования совместных проектов с республиканским и федеральным бюджетами, - подчеркнул М.Воробьев.

Рассмотрение проекта бюджета столицы республики на 2019 год запланировано на 21 ноября в Якутской городской думе, сообщает пресс-служба Окружной администрации Якутска.

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