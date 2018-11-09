2018-11-09T10:24:13+03:00
Общество

«Набить» тату в 40 лет и воспрянуть духом

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"Феникс стал началом серьезных перемен в моей жизни"."Феникс стал началом серьезных перемен в моей жизни".Фото: Нинель Гусева
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Еще лет 15 назад татуировка прочно ассоциировалась у россиян с тюремной культурой. А сегодня что-то на своем теле «набивают», кажется, все.

Софья решилась на первое тату в 40 лет. После непростого развода на левом плече многодетной мамы «поселилась» птица феникс:

- Решение сделать тату было спонтанным, но не случайным. Идея «набить» себе что-нибудь посещала еще в подростковом возрасте, но я понимала, что родителям об этом лучше не заикаться. Один из наших родственников в свое время «сидел», и татуировка всегда была чем-то «оттуда». Моя бабушка, медик, всю жизнь скрывала под пластырем имя Гриша синими чернилами – память о первой любви.

А тут наступил момент, когда я поняла, что в 40 лет, собственно, уже можно. Мыслей «ой, несолидно», «что люди скажут», «как отнесутся дети» тоже не возникало – девочка взрослая, могу себе позволить.

Все это совпало с разводом: метания, переживания, стресс. Кстати, выяснилось, что физическая боль хорошо отвлекает от душевной. А татуировка – это больно. Очень. Я, например, ревела всю процедуру.

Почему Феникс? Эта птица символизирует цикличность жизни, сгорает и возрождается заново. Для меня это как узелок на память, что нужно уметь не только начинать что-то, но и заканчивать, чтобы не потерять себя.

Важно не застревать в чем-то, что перестало устраивать – в отношениях, которые не радуют, на работе, где откровенно скучно. Так ты многое теряешь, потому что в это самое время мог быть счастлив.

То, что я решилась на татуировку, даже как-то сблизило меня с детьми – исполнив свою подростковую месту, я будто повзрослела внутренне. В первую очередь, чтобы стать для них настоящей опорой.

Феникс стал началом серьезных перемен в жизни. Стала замечать, что мне приносит удовольствие, когда люди обращают внимание на мою татуировку. Появилось совершенно другое ощущение себя – когда идешь по пляжу, например. Дальше – больше: захотелось перемен, появились новые цели и желание построить что-то новое, лучшее, свое. Созрела на переезд в столицу – идея была давно, но одолевали сомнения: как же дети, работа, друзья, квартира? Но как только решилась – паззл сложился.

А еще тату – это красиво, и я ни разу не пожалела о сделанном. И даже с возрастом, думаю, по ощущениям ничего не изменится. Это прямо моё. Иногда кажется, что он всегда был здесь, на плече. И меня не пугает, как тату будет выглядеть через 5-10 лет: если цвета поблекнут – освежу, или оставлю как есть.

Знаю, что, единожды начав, одной татуировкой люди не ограничиваются. Сейчас я их понимаю – прошло чуть больше года, а мне уже хочется что-то улучшить, добавить рисунку сюжетности (скажем, веточку птичке дорисовать). Может, она уже не улетит, и ей нужна какая-то опора?

В ТЕМУ

Комментарий психолога...

Ольга Скрыбыкина, клинический психолог, действительный член Европейской профессиональной психотерапевтической лиги:

Татуировка – один из способов заявить о себе. Фото: Нинель Гусева

Татуировка – один из способов заявить о себе.Фото: Нинель Гусева

- Известно, что средний психологический возраст населения нашей страны – 11 лет. В Китае считается, что 40 лет – это подростковый возраст. Видимо, это какая-то общая тенденция в развитии человека на сегодняшний день.

Вопрос психологической зрелости отдельный и очень сложный, потому что когда начинаешь что-то понимать про себя – это больно. Многим свойственен какой-то детский страх выйти за границы, за рамки. И татуировка – один из способов это сделать. А значит, хотя бы немного повзрослеть.

В любом случае это больно физически, а просто так человек на боль не пойдет. Но здесь не мазохизм в чистом виде – вместе с этим снимается большой эмоциональный напряг, как было у нашей героини.

А еще это один из способов заявить о себе, о своих желаниях, проявить свою волю: захотел – сделал. Это сообщение людям: в моей жизни была боль, и я ее не боюсь.

Кроме того, рисунки на теле могут стать еще одним оружием в борьбе с главной проблемой века технологий – одиночеством. Татуировка – это желание создать некий образ, привнести то, чего не хватает, усложнить себя через рисунок. Она автоматически выделяет человека из толпы. А ведь иногда, чтобы ощутить родство душ, достаточно просто «зацепиться» взглядом за рисунок на чьем-то теле.

…и тату-мастера

Василий Корякин, тату-мастер с 7-летним стажем:

Среди клиентов стало больше девушек и женщин.

Среди клиентов стало больше девушек и женщин.

- В России сейчас мода на тату. И за последние 10 лет наши мастера сильно «поднялись» в этой сфере.

В последнее время среди клиентов стало больше девушек и женщин. Есть знатоки, которые разбираются в стилях, тенденциях и могут оценить проделанную работу. Многие приходят впервые лет этак в 35-40. Частенько они возвращаются - «набив» однажды, хочется еще и еще.

В моей практике было много разных безумных заказов, от супер-оригинальных до аморальных. Особо запомнился случай, когда я «набил» маленького Иисуса в носках, который крутит обруч из тернового венка.

Не все клиенты слепо следуют моде. Для кого-то это нечто личное, интимное, даже сакральное. Всё индивидуально.

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