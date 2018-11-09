2018-11-09T09:24:35+03:00
Общество

Меха, строганина и «Ёлки»: что нас ждет на фестивале «Зима начинается с Якутии»

Основные мероприятия пройдут с 25 ноября по 2 декабря сразу на нескольких площадках
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Чтобы полюбить Якутию, нужно приехать летом, чтобы понять Якутию, нужно приехать зимой.Чтобы полюбить Якутию, нужно приехать летом, чтобы понять Якутию, нужно приехать зимой.
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В этом году фестиваль «Зима начинается в Якутии» пройдет в шестой раз. По традиции Дед Мороз из Великого Устюга приедет в республику за символом холода.

Этот фестиваль уже стал одним из главных событий зимы - он занял четвертое место в рейтинге лучших праздников зимы в России. Расширяется география гостей: в этом году мероприятие посетят делегации Японии, Канады, Болгарии, Монголии, Казахстана, Белоруссии и других стран, а также представители многих регионов нашей страны.

1 декабря на площади Ленина зажгут главную новогоднюю елку Якутска

1 декабря на площади Ленина зажгут главную новогоднюю елку Якутска

В этом году в рамках гости фестиваля «Зима начинается с Якутии» смогут посетить более 20 различных мероприятий.

На ярмарку меха «Тепло Якутии» съедутся участники из Москвы, Крыма, Минска, Новосибирска и других городов. И уже во второй раз мероприятие посетит королева русского меха, дизайнер Ирина Крутикова. Организаторы фестиваля обещают грандиозный показ шикарных меховых изделий на ледяном подиуме.

В рамках фестиваля во второй раз пройдет республиканский конкурс красоты и таланта «Снежная краса». В 2017 году его участницы произвели фурор в Москве и Санкт-Петербурге.

Кастинг пройдет 11 ноября в 12:00 в Доме дружбы народов. В конкурсе могут принять участие девушки в возрасте от 18 до 24 лет ростом от 165 см. Победительниц ждут три шубы от Ирины Крутиковой.

«Вкусный» бренд Якутии – строганина.

«Вкусный» бренд Якутии – строганина.

Не обойдется и без главного «вкусного» бренда Якутии – строганины. Рыбы на фестивале будет много: можно будет приобрести свежайший балык к новогоднему столу или попробовать свои силы в конкурсе строгальщиков, который традиционно собирает массу зрителей. Как отметили организаторы фестиваля, с каждым годом технология разделки рыбы совершенствуется, растет число участников.

Также в рамках гастрономического фестиваля «Вкус Якутии», который в этом году пройдет в пятый раз, запланированы мастер-классы и презентации кухни народов Крайнего Севера и Арктики. С 26 ноября по 1 декабря жители и гости столицы республики смогут попробовать специальные гастрономические сеты в ресторанах города.

Специальными гостями фестиваля станут президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров и известный шеф-повар Николай Сарычев, который проведет мастер-классы для поваров и студентов.

Гости фестиваля смогут посетить более 20 различных мероприятий.

Гости фестиваля смогут посетить более 20 различных мероприятий.

Кроме того, в рамках фестиваля в кинотеатре «Лена» пройдет предпоказ фильма «Ёлки» Тимура Бекмамбетова, в первых кадрах которого, как известно, «засветился» Якутск. По словам организаторов, презентовать фильм в столице республики будет один из актеров картины. Имя звезды пока держат в тайне.

В течение пяти дней на территории городского пляжа в Якутске будут работать ледовых дел мастера. В этом году конкурс снежных и ледовых скульптур «Бриллианты Якутии» приобрел статус международного. Создавать хрупкую красоту изо льда будут 25 команд со всего мира: заявки уже подали представители Канады, Монголии и Белоруссии и другие.

1 декабря Якутск официально передаст эстафету «Новогодняя столица России» Туле, в этот же день на площади Ленина зажгут главную новогоднюю елку. А в городском парке 1 декабря откроется избушка деда Мороза.

Также маленьких якутян ждут на конкурсе детских рисунков «Легенда о Чысхаане» и фестивале «Бриллиантовые нотки».

Конкурс строгальщиков традиционно собирает массу зрителей. Фото: ЯСИА

Конкурс строгальщиков традиционно собирает массу зрителей.Фото: ЯСИА

- Отрадно, что наш фестиваль собрал участников со всех концов России и мира. В этом году к нам приедут японцы, болгары, казахи, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Новосибирска и других городов. Хочется, чтобы по возвращении домой они рассказали, что Якутия – это место, куда хочется возвращаться снова и снова. Ведь нам действительно есть, что показать, - отметила председатель национальной Ассоциации гостеприимства республики Татьяна Тымырова.

Основные мероприятия фестиваля пройдут в спорткомплексе «Триумф» 1-2 декабря.

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